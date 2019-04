Daecpu se declara en "alerta gremial" por fallo contra Pinocho Sosa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Si con Daecpu no pudo la dictadura, no van a poder seudointelectuales que quieren acallar a la expresión mas grande que tiene Uruguay”, le dijo a El País, el abogado de la gremial de directores de carnaval, Juan Ramón Ramos. “Por eso, Daecpu va a estar en alerta gremial hasta que se expida definitivamente la justicia” en el fallo contra Ariel “Pinocho” Sosa por su parodia de Juana de Ibarbourou.

“He escuchado expresiones de gente que se atribuyen iluminados de la cultura y que atacan al carnaval como cultura”, dijo Ramos. “Eso es lamentable y discriminatorio. Porque se le falta el respeto, no solo a las personas que trabajan en carnaval, también a la gente que le gusta el carnaval y paga una entrada”.



Ramos, a la salida de la reunión semanal de la directiva, adelantó que “Daecpu va a tomar todas las medidas que sean necesarias para la protección, no solo de sus asociados sino que también va a luchar porque el carnaval siga brillando y brille aun mas”.

El lunes, la jueza civil de 18° Turno, Estela Jubette, amparó parcialmente la demanda del escritor Diego Fisher y condenó a Sosa y al autor de la letra de la parodia, Marcelo Vilariño, a pagar 8.000 dólares al escritor, más ocho veces el valor de beneficios obtenidos en el período total del Carnaval 2016. Por concepto de daño moral, Sosa deberá abonar 10.000 dólares a Fischer, el autor de Al encuentro de las Tres Marías, el libro en cuestión. La defensa de Sosa adelantó que apelará el fallo.





“Entre nosotros hicimos una parodia, como se ha hecho siempre en Carnaval”, la dijo a El País, Vilariño. “En ningún momento quisimos ni editar un libro para sacar a la venta ni mucho menos, e inclusive si hubiésemos querido plagiar algo, como se está diciendo, no hubiésemos incluido al libro entre las fuentes como exige la Intendencia. Una de las cosas que nos parece ilógica, es que nos decía que la secuencia de la parodia era igual que la del libro. Y el libro es una biografía, es decir, si haces la biografía de Artigas, por ejemplo, tenés que Artigas nació, se casó, tuvo un hijo y murió. Entonces eso no lo inventó nadie, es parte de la vida de Juana”.



Vilariño -quien también fue letrista de la revista House, parodistas Nazarenos y murga La Línea Maginot- dijo que “las cifras que se manejan (en la demanda) son cinematográficas, no del Carnaval: no perciben esos montos los trabajadores del Carnaval, ni los técnicos, artistas ni directores. Aparte, estamos hablando que una parodia dura 20 minutos, de los cuales justamente esa parodia tiene 10 minutos que son canciones. O sea que estamos hablando de un promedio de 10 a 12 minutos de lo hablado. No voy a entrar en detalles porque va a ser parte de la apelación”.