“Lo más complejo es lograr generar un formato propio”

La semana que viene, el miércoles 5 de setiembre, se ponen a la venta por Tickantel para Gutenberg, el megashow de la productora Coral Cine prepara para Antel Arena. Se trata de la misma productora que El Delirio, que el año pasado reunió en una función 18 mil espectadores en el Estadio Centenario. El show será el 24 de noviembre, y su director artístico, Andrés Varela, convocó a una serie de primeras figuras, que van desde María Noel Riccetto al músico y bailarín Stéphane Chivot, quien encarnará a Johannes Gutenberg.

-¿Qué diferencias va a haber entre El Delirio y Gutenberg?



-Por un lado, ambos tienen las mismas características, transitando por diferentes texturas musicales, de la electrónica al clásico. Pero la historia se va a ir encadenado desde otro lugar. En El Delirio había transiciones que se realizaban a través del audiovisual. En Gutenberg el audiovisual cumplirá una función integradora pero no en las transiciones. Creo que Gutenberg va a ser más orgánico.



-¿Qué sentido cobra la figura de Gutenberg en el megashow?



-Gutenberg se transforma casi en una metáfora del hombre: es quien genera esa primera máquina, que es un disparador creativo, como si fuera un portal de la imaginación. Y a partir de eso se van generando otros dispositivos, otras máquinas, hasta llegar al mundo digital. El Delirio era un relato a partir de la biografía de Gerardo Matos Rodríguez. En Gutenberg, en el sentido estético y de la estructura de guión, creo que hay mucha más fantasía.

-¿Antel Arena va a estar completamente terminado cuando se estrene Gutenberg? ¿Cómo ves el lugar como sala de espectáculos?



-En principio sí. Hay algunas cosas que todavía no han llegado, como una tribuna retráctil, que nosotros queríamos usar. Y el espacio, es un espacio único, en el que se van a poder hacer un montón de cosas. En este momento, tiene los pro y los contra de un espacio que se está inaugurando. Pero a nivel sonoro y espacial permite mucho. Al ser un espacio cerrado, la sonorización es muy buena. Y a nivel técnico, todo lo que son los puntos de agarre, también está muy bien.



-¿Si lo comparás con el Estadio Centenario?



-Totalmente diferentes. Nuestra experiencia en el Estadio fue difícil, pero a la vez fue muy buena. Trabajar al aire libre es muy complejo. La Tribuna Olímpica es maravillosa, tiene como una cosa de anfiteatro griego. Pero si vamos a las cuestiones técnicas, creo que el Antel Arena cumple con todo eso largamente.

-¿Ya sabés cómo va a ser el uso del espacio escénico?



-Va a ser un espectáculo muy particular, en 360 grados. Porque la idea es seguir trabajando más en lograr un espectáculo bien inmersivo, con muchos aéreos, múltiples escenarios. La idea es que haya dos franjas en las tribunas, para usarlas como escenarios musicales, y luego en el centro desarrollar una parte de danza muy intensa, con elementos. En principio el show sería para una capacidad de 9230 espectadores.



-Esta vez el equipo de trabajo lo armaste con varios artistas franceses. ¿La idea es que Gutenberg tenga un formato más como trabajan los franceses?



-Sí, ellos le van a aportar lo de ellos, pero el objetivo es seguir mi forma como director. Y eso tiene que ver con mi propia formación, y yo me formé mucho tiempo en Francia. Pero lo que estamos buscando es encontrar una escritura en común, y poder generar un modelo propio. No hacerlo que parezca al Royal de Luxe o al Cirque Du Soleil. No son los formatos que estamos buscando. Buscamos un formato propio, que la gente lo identifique. Lo más complejo es lograr generar un formato propio.



-Contame una escena de Gutenberg.



-En una escena se levantan unos árboles gigantes, y aparece la cantante lírica Eiko Senda cantando un segmento del acto dos de Madama Butterfly, en medio de ese bosque de madera gigante, como si fuera la muerte. Y todo se empieza a romper alrededor de ella mientras ella sigue cantando impertérrita.