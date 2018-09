Comediante multiplataforma que llega con nuevo show

Desde mañana y por los siguientes jueves de setiembre, a las 21.00 Florencia Infante se sube al escenario del Undermovie con su primer unipersonal de comedia: El Jardín de infante (entradas en la página y boletería del Movie a 455 pesos).

“Soy la primera de la familia que hace algo bueno con el apellido”, dice Infante quien adelanta que no es un repaso sobre su vida. “Eso me parece muy profundo. En realidad me considero una ciudadana promedio a la que le pasan cosas promedio”. Entonces, junto a Ernesto Muniz con quien coescribió el espectáculo, comenzaron a trabajar el material.

Lo de ciudadana promedio es discutible. Hace radio por las tardes (en el vespertino De arriba un rayo en Océano), integró por siete años el elenco de la obra Imprevisto, ha hecho televisión, Carnaval y es una de las primeras mujeres en hacer improvisación en nuestro país. Algo más que una ciudadana promedio. “Puede ser, pero no me considero alguien tan diferente para contar de lo que se vive en su cotidiano”, dice.

Sobre este Jardín de Infante, la comediante afirma que se trata de un texto autorreferencial. “Porque no me gustaba la idea de decir palabras o chistes de otro”, dice.

Florencia Infante. "Para mucha gente el objetivo es llenar la sala, para mí es hacer algo increíble", dice. Foto: Gentileza Club de Comedia

Así, este espectáculo que se estrena mañana está compuesto por cuatro bloques donde Infante hablará de temas que le dan miedo, vergüenza y gracia, donde “la gente va a escuchar mi visión de temas que son comunes a todos”.

Infante reconoce que hubo muchas versiones del guion, y en cada ensayo se corrige el texto o se agregan chistes. “Porque no es que venís a mi casa y te armo una picada para hablar. Estás pagando una entrada de teatro, entonces tiene que ser bueno lo que se ve y oye, e interesante lo que se cuenta. Tiene que ser sencillo pero bueno, no pretencioso pero sí ambicioso”, dice.



Así, se presentarán temas que la atraviesan a ella y a todos. Habla de sus miedos, pasados por el humor, la obsesión con las cosas o sus tocs, aunque entiende que lo más importante es que la gente pase un buen rato viendo el espectáculo.

“Para mucha gente el objetivo es llenar la sala, para mí es hacer algo increíble. Lo otro va de la mano porque la gente corre la bola y va a verlo. Pero si llenas la sala y después no está bueno lo que ofreces, estás engañando a la gente. Por eso estamos trabajando como perros”, dice y señala que han sido “miles de horas” de ensayo para que el guión sea lo más natural posible.

Entre esos temas de los que tratará está su pasado como vicepresidenta de un club de fans. “Eso es un momento muy importante en el espectáculo porque tiene que ver con lo que curtimos todos en los noventa: la moda, los peinados y hasta los ídolos. Cosas que ves ahora y decís ¿cómo me gustaba esto?”.

Florencia Infante estará los jueves de setiembre en el Undermovie con su unipersonal. Foto: Gentileza Club de Comedia

Llegó a ser la vicepresidenta del club de fans de Christian Castro (un dato que dice por lo bajo) porque eran “tres gatos locos, por eso escalé rapidísimo. Hice carrera más rápido que Sendic”.

Tambén abordará esos miedos que llegan de distintos asuntos como la maternidad y “que tus hijos ya no te necesiten” y la nostalgia: “Cosa bien de los uruguayos”. En ese “balancín” que es la vida logró “encontrar las cosas graciosas que uno pretendía para el futuro y ver la realidad de hoy”, dice.

Madre de Manuel de tres años y medio y de Alfonsina de uno y medio (“hizo carnaval conmigo en la panza”, dice), hace dos años que integra Humoristas Cyranos, lo que reconoce como un lugar de aprendizaje. Subirse a cinco o seis escenarios por noche, cambiando de barrios y contextos sociales le ha permitido aprender a escuchar al público y a darse cuenta que los chistes no funcionan para todos por igual. “Esa sutileza para saber qué es lo que quiere la gente, te lo da el carnaval”, agrega Infante.

El conjunto tricampeón dirigido por las Jimenas (Márquez y Vázquez) ya está preparando su espectáculo del año próximo que tendrá la dirección escénica de Coco Rivero quien se suma tras la salida de Fernando Toja.

Cyranos es “un tanque que no para nunca” dice Infante. Como su carrera que la lleva a ser protagonista de varias plataformas. Desde este jueves se la podrá ver en una de ellas.