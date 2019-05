La Comedia Nacional prepara un Shakespeare para niños para llevar por los barrios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Comedia Nacional prepara una obra infantil para las vacaciones de invierno, que dará gira por los barrios de Montevideo. Se trata de Noche de Reyes, de William Shakespeare, que con adaptación y dirección de Richard Riveiro, se estrenará el sábado 22 de junio, para presentarse en el Centro Cultural Florencio Sánchez, en el Complejo Sacude, y en otros puntos de la ciudad. La obra forma parte de los nuevos títulos que el elenco municipal prepara para el mes próximo.



“La Comedia Nacional me pidió que proponga algo para niños y me dijeron que el espectáculo iba a realizar funciones en los barrios. Así que me pareció súper interesante proponer una versión de una obra de Shakespeare. Me cerraba la idea que el elenco oficial acercara un gran autor clásico a los barrios, así que me entusiasmé. Por supuesto que el acercamiento debe ser en dos direcciones, Shakespeare acercando se a los niños y los niños a Shakespeare”, comentó Riveiro a El País.

El actor y director, pieza fundamental del grupo L’Arcaza, agregó: “Noche de reyes es una comedia que tiene un gran poder en el juego de palabras, enredos, desencuentros y confusiones. Así que nos pusimos a jugar a traducir. Traducir no sólo del inglés al español (y hay muchas versiones) sino de la época isabelina a la de ahora, y además del mundo adulto para el que está escrita la obra al mundo de la niñez. Así empezó el proceso.”



El elenco estará compuesto por Claudia Rossi, Diego Arbelo, Roxana Blanco, Fernando Deanessi, Jimena Pérez y Andrés Papaleo, quienes lucirán un vestuario que juega a ser de época, y que promete mucha fuerza visual.

“Noche de reyes habla del amor, y de que no es fácil encontrar el amor para uno. Y de que muchas veces amamos a quien no nos ama”, afirma el director, sobre esta obra, cuya trama tiene como protagonistas a Sebastián y Viola, dos hermanos que un día navegando una tormenta los separas. Viola sobrevive y pide trabajo vestida de hombre en la casa del Duque Orsino, comenzando así una trama llena de reveses.



“Estuvimos trabajando con los actores sobre la adaptación y la transposición del texto, convirtiendo en esta versión final que es muy disfrutable y esperamos que tenga una buena recepción con el publico infantil. Recomendamos la obra para niños y niñas de 7 años en adelante”, explica el director, quien trabajó los rubros de vestuario y escenografía con Cecilia Bello y Johana Bresque, mientras que las luces irán por cuenta de Lucía Rubbo, y el trabajo vocal es de Rodolfo Vidal.