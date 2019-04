La Comedia Nacional prepara cuatro títulos para junio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Comedia Nacional tiene novedades. El sábado 1° de junio en el Solís, Jorge Denevi estrenará Absurda gente absurda, de Alan Ayckbourn. “Creo, como dice Ayckbourn, que la mejor comedia surge de lo más serio. El autor insiste que pueden coexistir la comedia y el drama. Esta obra en ese sentido es perfecta. Tiene algunas de las escenas más irresistiblemente cómicas de todo el teatro de Ayckbourn, y a la vez, sin perder nada de esa comicidad, es el retrato patético de la sociedad contemporánea. Es, a mi entender, una demostración de maestría teatral muy difícil de encontrar en el historia del teatro moderno”, explicó a El País Denevi sobre este título, que en 1973 Sergio Otermin hizo en el Teatro del Centro Carlos E. Scheck.

“Fui sin ninguna expectativa, un poco obligado porque mi esposa Mary Da Cuña actuaba allí, y para mi sorpresa me encontré con algo que me pareció notable. Fue el descubrimiento del autor para mí. Fue la primera obra de Ayckbourn que se estrenó en Montevideo. De inmediato me puse a buscar otras obras del autor. Estrené doce de ellas y leí la mayor parte de las noventa y seis que escribió. El 12 de abril pasado cumplió ochenta años, y sigue escribiendo”, explica Denev.

Mario Ferreira, director de la Comedia Nacional. Foto: Francisco Flores

Luego, el sábado 8 de junio subirá a escena en Sala Zavala Muniz Drama sobre Mirjana y los que la rodean, de Ivor Martinic, dirigida por Diego Arbelo. Se trata de un episodio en la vida de Mirjana, quien recibe la visita de su madre. Visita que opera como lente de aumento, que le permitirá a la protagonista revisar todas las circunstancias que atraviesan su vida.



Luego, el sábado 15 de junio en Sala Verdi, el elenco oficial estrenará La reunificación de las dos Coreas, de Joel Pommerat, con dirección de Mario Ferreira. La compañía hará también este año una obra infantil, Noche de Reyes, de Shakespeare, en versión de Richard Richard Riveiro, que se estrenará el sábado 22 de junio y hará gira por los barrios.