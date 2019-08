Coco Echagüe: "A veces nos olvidamos de lo uruguayo, pero sabemos dónde está veraneando Messi"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los viernes a las 21.30 Coco Echagüe sube al escenario de Teatro Movie, para hacer Amor de película, una vivaz comedia en la que comparte elenco con Humberto de Vargas y Leo Lorenzo. Acá va la entrevista que El País tuvo con el actor, músico y conductor.



-Hace poquito Claudia Fernández te tiró un palo, sobre cómo te vestías para salir al aire, de campera…



-Sí, yo no me enteré por las redes sino por comentarios que me hacen. Lo tomo como viene. Cada tanto ella se descarga. A mí no me pareció demasiado grave: ese día íbamos a hacer algo afuera, hacía un frío de novela, y yo estaba con una campera que no llevo al programa. Y me la puse para no congelarme. Pero yo esas cosas las tomo como tal. Y si mañana me tengo que volver a poner una campera con una capucha, me la voy a poner de nuevo. Me parece que cuando queremos vender algo que no somos, la careta se cae enseguida. A mí no me gusta vender caretas: yo soy así.



-¿Te sentís muy criticado?



-Yo salgo del canal todos los días al mediodía, y hace 11 años que trabajo para una empresa de impermeabilizantes. Visito todos los barrios, y en todos lado recibo cariño. En cuanto al ambiente artístico, no me preocupa. Soy un bicho raro, que hizo carnaval, programas infantiles, música tropical, conduzco televisión, hago teatro. Yo digo que soy atrevido profesional. Porque en la vida hay que atreverse, pero profesionalmente. A mí me hubiera gustado tener formación para un montón de cosas que hice en mi carrera, y no la tengo. Yo no soy actor de formación. Nunca tomé una clase de teatro. Ni de comunicación, para ser conductor. No tomé clases de baile, y fui coreógrafo. Y no tomé clases de canto, y canté. Si yo me hubiera quedado con algunas críticas, mi carrera habría sido muy corta. Porque me hubiera puesto a pensar que capaz que tenían razón.

Coco Echagüe, con Humberto de Vargas en Teatro Movie, con Amor de Película. Foto: Difusión

-¿Vos que estás en televisión, como ves esa escasez de ficción nacional?



-Los que somos contratados por la televisión, lo que más manejamos es el cariño de la gente. Yo no manejo números, ni el rating. Entiendo que los canales no quieran invertir en eso un dinero que no les es redituable. Vengo escuchando desde hace mucho tiempo que es caro hacer ficción en la televisión uruguaya. Cuando se hizo se comprobó que se pueden hacer cosas buenas. Se hizo, y se cortó. Y si no dan los números es entendible. Pero a mí me pone triste.



-También se podría explotar más el humor en la televisión local.



-Me gustaría que hubiera programas de humor en televisión. ¿Pero funcionaría? Porque hoy el humor tiene que ser por cuentagotas. Yo soy del tiempo de los programas como Plop!, de Matrimonios y algo más, que llegaba de Argentina. Tenías horarios para sentarte ante la tele a reírte. Quizá eso no ha cambiado. Yo veo que en teatro, sigue pasando. La gran mayoría de la gente quiere divertirse.

-Vos sos músico, cantante, actor, conductor. ¿Con qué de todo eso te definís más?



-El teatro y la música son las dos que más me seducen: no sabría cuál poner primero. Aunque increíblemente, tengo un trabajo diario que es la conducción de un programa, y no figura en esos primeros lugares, por más que me gusta y me divierte. Pero no sé cómo definirme, porque hice todo: ficción, televisión, teatro, y nací en carnaval. El asunto más bien es pensar qué le puede aportar uno a cada proyecto que se te presenta.



-Vos que fuiste cantante de Sonora Palacio, ¿cómo ves toda la movida de la nueva cumbia actual?



-Musicalmente lo que me pasa es que hay mucha cosa que me suena igual. Ese es el tema. La forma de cantar muchas veces te cuesta identificar quién es. Si ahora acá suena Azuquita pa’l café, podemos identificar a Conjunto Casino y a Ernesto Negrín. Capaz que es un tema generacional. Capaz que Camila Rajchman tiene clara toda esta nueva movida y te sabe identificar grupos que a mí me cuesta.

Coco Echagüe. Foto: Fernando Ponzetto

-¿El peor defecto de los uruguayos?



-Que a veces nos boicoteamos a nosotros mismos. Parece que lo que viniera de otro lado está mejor. Y eso que tenemos muchas cosas para tirarnos para arriba. Hoy por hoy nos está pasando con los atletas olímpicos. Déborah Rodríguez y Emiliano Lasa acaban de levantar medallas. Tendríamos que darnos más manija con esas cosas. Y esa información no estuvo tan presente, y me hago cargo, porque yo tampoco la dije en el programa. A veces nos olvidamos de lo nuestro, pero sabemos dónde está veraneando Messi. En eso envidio, sanamente, a los argentinos. Ellos son nacionalistas: nosotros a veces no. A veces miramos más lo que tiene el vecino, que lo que tenemos nosotros. A veces hay que creérsela un poquito.



-¿Votaste en el pre referéndum de la Ley Trans?



-No. Con todo lo que está pasando, no le presté demasiada atención a lo que era en sí la propuesta. La política es un tema que no lo termino de entender. Está pasando algo muy extraño, que sin duda lo tenemos que vivir, pero antes no era así. Ahora nos enteremos todos los días de un partido nuevo. Está bueno tener diferentes propuestas, pero está raro.

Amor de película, una buena comedia en Teatro Movie. Foto: Difusión

una más De la tele al teatgro ¿Al teatro uruguayo le faltan figuras convocantes?



Sí, en Buenos Aires, en Calle Corrientes, están las figuras bien conocidas, y poder tenerlas frente a uno. En el teatro uruguayo nos falta un poco de empuje en ese sentido, aunque hemos crecido algo en eso. Antes te decían, si sos de televisión no sos de teatro. Estaba aquella puja. Hoy no: las dos cosas conviven bien. Lo mismo pasaba antes con carnaval. Si eras actor de carnaval no eras de teatro.