"Casados con hijos": Pepe Argento será "más machirulo" en nueva versión, dice Francella

Guillermo Francella ya está haciendo las entrevistas promocionales para difundir El robo del siglo, la película en la que interpretará al uruguayo Luis Mario Vitette y que se estrenará el 16 de enero en cines. Pero además de eso, su otro gran proyecto de 2020 será la vuelta de Casados con hijos, ahora en forma de comedia teatral.

Sobre eso, que ya es un éxito de venta de entradas en Argentina —las funciones son en junio y julio en el Teatro Gran Rex—, el actor habló en entrevista con el programa Hablemos de otra cosa de LN+, y se refirió a cómo se relacionará una serie de contenido machista, con la sensibilidad actual y la agenda de derechos.

"Por más de que el contexto social haya cambiado, es medio difícil cambiar la esencia de Casados con hijos", opinó Francella, aunque dijo que "algunas temáticas que nos divertían en 2005, hoy vamos a tratar de evitarlas".

El actor reconoció que este asunto fue el que demoró la confirmación de Érica Rivas, actriz que en la versión televisiva interpretó a María Elena Fuseneco, la némesis de Pepe Argento (el personaje de Francella), y que fue la última en dar el "sí" para ser parte de la temporada teatral. "Ella nos planteaba de qué nos íbamos a reír ahora. Y yo le decía: 'De lo mismo, Érica', porque aquello fue en 2005, pero en 2019 lo siguen dando. Sería medio raro ir con un contexto totalmente antagónico porque frustraríamos a todos los espectadores fanáticos que hacen años que siguen viendo el programa", comentó el actor.

En ese sentido, adelantó que en el teatro, María Elena "ya era feminista en 2005, de modo que en 2020 va a ser aún más feminista, y yo (por Pepe) más machirulo, como se dice ahora; más enojado con la situación. Cualquier cosa que pueda contestar, me llega a hablar con lenguaje inclusivo, imaginate lo que puede ser mi reacción como Pepe Argento (...) Tampoco Moni era una mujer que me rendía pleitesía, que me hacía la comida: al contrario". "No era ese hombre machista, que llegaba y golpeaba la mesa (...) De modo que tampoco en aquella época, él tenía una cosa de machista. Era machista, pero todo el entorno no. Por supuesto que vamos a ver de qué manera escribir ese libro para que tenga la carnadura que tiene que tener".