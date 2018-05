Mucho más que dos caras de la tele

No fue un espectáculo ideado para público cholulo, por más que muchos de los espectadores que asistieron el fin de semana pasado al Metro buscaban ver en vivo a dos grandes figuras de la televisión argentina. Incluso tanto Araceli González como Facundo Arana no respondieron al aplauso del público, apenas salieron a escena, para no romper el clima de esta gran versión de Los puentes de Madison.

El primer interrogante era cómo iban a contar una historia que el público tenía en su cabeza como aquella notable película de 1995, protagonizada por Clint Eastwood y Meryl Streep. Y la solución fue tan simple como singular: contarla desde otro lado. El espectáculo pone en juego dos épocas, y las contrapone todo el tiempo. Y son los hijos de esa entrañable protagonista femenina (Francesca, obviamente a cargo de Araceli González), quienes van creando el contrapunto de la historia. Contrapunto que además es humorístico, dado que esos dos personajes secundarios aportan humor, comicidad que nace de esos celos que puede sentir un hijo, ya adulto, al enterarse de un romance de su madre, que lógicamente no fue con el padre de ellos.

La segunda sorpresa fueron las actuaciones de Arana y González, y muy especialmente el registro actoral, que tuvo algo de teatro tradicional, con dicciones bien claras, nítidas, sonoras, de cierta lentitud muy bienvenida. En las dos horas de espectáculo la pareja de protagonistas atrapó al público con un trabajo meticuloso de las palabras y las acciones, a través del que contaron esta historia de amor sencilla, llena de sensaciones fuertes. Una escenografía algo precaria no eclipsó este gran espectáculo, que se levantó a partir de un texto magnífico, muy bien pulido para volcarlo en el escenario.

ficha Los puentes de Madison [****] Dirección: Luis “Indio” Romero. Con: Araceli González, Facundo Arana y elenco. Sala: Teatro Metro. Las funciones fueron desde el viernes 25 al domingo 27