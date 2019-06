BNS: el sueño de bailar dentro de una obra de Picasso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El BNS estrena el sábado próximo Noche francesa, título que viene causando expectativa por la presencia de los diseños de Picasso en El sombrero de tres picos, que junto a Suite en blanc son las obras que conforman el espectáculo.



El sombrero de tres picos, sobre música del célebre compositor español Manuel de Falla y coreografía de Léonide Massine, lo estrenó en 1919 la compañía de Diaghilev, en el Alhambra Theatre de Londres, bajo la batuta de Ernest Ansermet, con figurines de Picasso. “Estamos cumpliendo 100 años del estreno de este ballet, y es maravilloso poder celebrarlo viendo la obra sobre el escenario. Cuando esta obra surgió, se quiso hacer coincidir dos talentos que había en España, De Falla y Picasso, que además era como talentos muy opuestos. Y en 1919, estos telones y esos vestuarios eran totalmente rompedores. Eran de un colorido y una ruptura totalmente salvaje”, señaló Igor Yebra, director del BNS, quien remarcó la importancia de poder contar con Lorca Massine, hijo del genial coreógrafo, para la puesta.

Un anticipo de El sombrero de tres picos. Foto: Francisco Flores

“Cuando se estrenó, las críticas en Londres hablaron de una escenografía conmovedora, que iba a crear los nuevos límites del futuro. Y fue así. Estamos ante esa grandeza, aunque ahora puede que ya no nos parezca tanto. Yo te tenido la oportunidad de bailar este ballet, y uno se siente que está dentro de una pintura. Y al final, esa jota maravillosa, con casi 50 bailarines en el escenario, es realmente un cuadro”, describe el artista vasco radicado en Uruguay.



Sobre los aspectos netamente coreográficos, Yebra explica: “Este es además un ballet de carácter, que contiene toda una investigación sobre la danza española. Y para los bailarines, sobre todo para los principales, es un desafío más pasar al folklore. Los telones se están haciendo en los talleres del Auditorio, mientras que los vestuarios, y al final vinieron de la ópera de Niza. Es más, en algún vestuario está puesto mi nombre todavía”.

Igor Yebra, director del BNS. Foto: Francisco Flores

“El sombrero de tres picos lo hice en la Ópera de Niza, de Burdeos, y de Roma. Y cuando se hace un vestuario, le ponen tu nombre, y si luego nadie más lo usa, ahí queda. Y dio la casualidad que cuando los enviaron de Niza para el Sodre, mi nombre figuraba todavía en ese vestuario. Para mí fue una sorpresa maravillosa”, comentó el artista.



Pero quizá todo el asunto del los diseños de Picasso viene eclipsando un poco el otro título que integra Noche francesa. Suite en blanc, con coreografía de Serge Lifar, promete ser una exquisitez. “Esta obra se creó en 1943, y es bueno hacer este tipo de programas y reactivar este ballet. Lifar fue un innovador. La gente piensa en George Balanchine como el creador de la danza abstracta, cuando el primer creador fue Lifar. Y eso lo vamos a ver en Suite en blanc, un ballet sin escenografía, solo con la cámara negra. Y vamos a poder verla, como fue creada en los orígenes”, adelantó el director artístico.

Noche francesa, Picasso en el Sodre. Foto: Francisco Flores

“Se desconoce un poco el caso Lifar, porque él tuvo que pagar haber sido retirado de la Ópera de París, acusado de colaboracionista con los nazis, aunque luego se vio que eso no era realidad. Luego, la mujer que tuvo los derechos, pidió mucho a nivel económico, y se dejaron de hacer sus ballets. Ahora lo retomó Charles Jude, desde la Fundación Lifar, y están promoviendo nuevamente la figura de Lifar. Y ellos hicieron una investigación, en registros fílmicos de la época, comparando versiones para elegir aquellas en las que los pasos coincidían más. Y así quitar lo que se fue pervirtiendo con el paso del tiempo”.



Yebra asegura que es una excepción que el BNS se vaya a presentar sin orquesta, y explicó que eso tiene que ver con la celeridad con que nació el proyecto. “No vamos a contar con la orquesta porque esta obra la metí con calzador. El día que yo me enteré que iba a haber la exposición Picasso en Uruguay, pensé que el BNS no podía faltar a esta ola de Picasso que se ha armado en Uruguay”.

En el Sodre, pintura de telones sobre tocetos de Picasso. Foto: Amalia Pedreiras

reclamo Igor Yebra: "No todo se mide en dinero" “El BNS va a precisar más fondos si sigue con esta evolución. Porque es como pasa con un chico: termina la escuela y luego quieres que siga estudiando, y llegue a la Universidad y haga una carrera. Y para todo eso hay que invertir, y depende de donde inviertas, llegas a unos sitios o a otros. Lo explico así para que la gente lo entienda de una manera sencilla”, dijo Igor Yebra.



Y agregó: “Me gustaría que el BNS pudiera salir más al exterior, porque esta compañía es representante de este país. Creo que en ese aspecto habría que ayudar más, pero no ya por parte del Sodre, sino a niveles más altos”.



Sobre la dificultad de conseguir fondos privados para el BNS, afirmó: “Aunque el BNS tenga muy buena imagen ante la gente, tampoco es tanta la gente que nos viene a ver, aunque vendamos todas las entradas. Los privados, cuando dan dinero, quieren a cambio cosas tangibles. Por eso nosotros dependemos tanto del Estado, porque tampoco tenemos ese alcance tan masivo. Pero creo que eso es porque no saben ver las cosas. Porque si miraran las cosas con otra perspectiva, verían que las retribuciones no vienen de la parte económica. Vienen de otras cosas. Y eso es importante. No podemos medir todo con números: a veces lo caro te sale barato, y lo barato te sale caro. No todo se mide en dinero y en cifras.



Noche francesa irá del sábado 22 al sábado 29 de junio, en el Auditorio Nacional Adela Reta. Tickantel, de $ 60 a $ 950.