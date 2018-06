El BNS en una divertida trama de dinero y sexo

El Ballet Nacional Sodre dio ayer una conferencia de prensa sobre La viuda alegre, que sube a escena el jueves 28 de junio. Según anunció Igor Yebra, director del BNS, ya se han vendido un 60 % de las entradas, cifra que habla del entusiasmo que despierta el título. “Estoy convencido que vamos a llenar el teatro como en los espectáculos precedentes, aunque esté el Mundial de fútbol. Eso demostrará que la cultura tiene mayor importancia que una pelota redonda y unos hombres corriendo detrás”, dijo Yebra, remarcando lo significativo que es este título en su relación con Uruguay, dado que fue el título con que vino por primera vez a trabajar a este país, en 2012.

La viuda alegre estará en cartel hasta el domingo 8 de julio, de martes a sábado a las 20.00 y domingos a las 17.00. Contará con la participación de la Ossodre, bajo dirección musical de Enrique Carreón-Robledo. Tickantel, de $ 860 a $ 60.



El espectáculo tiene coreografía del reconocido artista inglés Ronald Hynd, quien estuvo presente ayer en el lanzamiento de prensa. El artista remarcó el carácter glamoroso de la escenografía y el vestuario, a la vez que sintetizó el argumento como una historia de “dinero y sexo”, sobre personas enamoradas de la persona equivocada. Pero a su vez, con un relato liviano, que también puede ser visto y disfrutado por niños.

“Musicalmente es una obra maravillosa. Originalmente, una gran parte de la música fue tomada de la opereta homónima, pero al final, como querían quitar las voces, quedaba muy corta en tiempo. Entonces John Lanchberry, que es uno de los mayores arreglistas en el mundo de la danza, arregló todo y hasta introdujo nuevas partes. Y logró una partitura muy interesante, que además entra muy bien al público”, señaló Yebra, quien asegura que la obra tiene algo de esas comedias de enredos de Shakespeare.



“Es una obra alegre. Toda la producción, vestuario, escenografía, son impactantes, es todo de una grandilocuencia increíble. Es todo diversión, como un vodevil, pero de un nivel y un lujo increíbles. Es París, es el lujo de Francia”, describe el bailarín vasco.

“Es una obra alegre. Toda la producción, vestuario, escenografía, son impactantes, es todo de una grandilocuencia increíble. Es todo diversión, como un vodevil, pero de un nivel y un lujo increíbles. Es París, es el lujo de Francia”, describe el bailarín vasco.

María Noel Riccetto, por su parte, señaló lo significativo que es este título para ella. “Es sumamente especial porque fue la primera producción con la que volví al BNS. Y recuerdo esa sensación de la primera entrada que hace el personaje, bajando una escalinata, todo lo que sentí. Ahora no voy a sentir lo mismo: voy a sentir otra cosa, más linda, porque ya estoy acá”, comentó la primera bailarina, agregando que todavía no están armados los elencos.



Yebra además anunció que el BNS saldrá de gira internacional y también por el Interior, para recorrer Artigas, Salto, Paysandú, Mercedes, Fray Bentos y San José, del 23 de julio al 3 de agosto, con un segundo tramo hacia fin de año. Sobre los estados de los teatros del Interior, el director del BNS afirmó: “Lógicamente no tiene nada que ver con el Auditorio. La infraestructura es la que es. No es una gran infraestructura, y hay mucho trabajo por hacer. La prueba está que todo lo que vamos a llevar en gira al Interior, son piezas adaptadas a los teatros. Pero lo importante es ir y que la gente vea ballet”.