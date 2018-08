Blanca Luz Brum llega a las tablas

Este domingo a las 18.00 se estrena Nosotras en Brum, un trabajo escénico escrito y dirigido por Verónica Mato, quien también lo interpreta en escena junto a Adriana Do Reis. La obra quedará en cartel, por 13 funciones, los viernes y sábados a las 20.00 y los domingos a las 18.00, en el Centro Cultural Terminal Goes (en Gral. Flores y Domingo Aramburú), y es un buen pretexto para visitar esa sala, que cuenta con buenas instalaciones. Entradas en Tickantel, a $ 400.



La pieza teatral tiene como protagonista la figura de Blanca Luz Brum (1905-1985), escritora y poeta uruguaya que participó en movimientos políticos y artísticos, y cuya biografía se cruza con la de prestigiosas figuras de la época, en numerosas situaciones y anécdotas. La memoria de esta escritora está teniendo una nueva revaloración desde el campo de la cultura, y prueba de eso es el reciente documental argentino No viajaré escondida, de Pablo Hernán Zubizarreta, con música de Pata Kramer que está en cartel en Sala B del Auditorio Nelly Goitiño.

“Cuando entré en contacto con esta historia me encontré con un personaje fascinante, una mujer que había hecho muchísimo, como poeta, escritora, periodista y activista política. También fue, por ejemplo, la generadora de organizar turismo, en una isla hasta entonces poco conocida. Pero al buscar en Google su nombre, más bien aparecía asociada a los hombres famosos con los que estuvo relacionada. Incluso se la llegó a llamar ‘el colchón de América’. De ahí nació la necesidad de contar esta historia para el teatro”, explicó Verónica Mato, quien en su investigación viajó a Pan de Azúcar, la localidad natal de la escritora, a fin de ahondar en testimonios y circunstancias.



La acción se ubica en la Navidad de 1973, cuando la escritora recibe en su casa en la Isla Robinson Crusoe la visita de una misteriosa mujer que quiere conocerla. El encuentro ficcional de ambas mujeres permite al espectador descubrir a esta mítica escritora uruguaya y cuestionarse si es posible ser fiel a una ideología.