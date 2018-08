El Ballet del Sodre premiará a su espectador número un millón

La Facultad de la Cultura de la Universidad Claeh y el Ballet Nacional Sodre presentaron hoy al mediodía en el Auditorio Nacional Adela Reta los primeros resultados de la investigación sobre el público del BNS. Germán Silveira, docente del CLAEH, quien llevó adelante la investigación, arrojó un par de datos que sorprendieron fuertemente. El primero rompe el prejuicio de quienes afirman que al ballet va un público mayoritariamente veterano.

Según el informe presentado, cerca de la cuarta parte de los espectadores del BNS son menores de 30 años, según datos tomados del relevamiento de tres espectáculos: la gala y "Romeo y Julieta", de 2017, y "El corsario", de 2018. Y por contrapartida, solamente el 11 % del público del BNS son personas mayores de 70 años.

En cuanto a la división por sexos, sorprendió saber que aproximadamente 76 % de los espectadores encuestados son de sexo femenino. “Tendremos que luchar arduamente por conseguir la igualdad de género también entre los espectadores de los espectáculos del Ballet. Yo estoy muy agradecido a las mujeres por ese grado de participación, pero me gustaría que hubiera más hombres también entre el público. Y no podemos ser tan burros los hombres, de no venir a ver espectáculos de ballet”, afirmó con humor Igor Yebra, bailarín vasco y director del BNS, en la presentación del informe.

Yebra comentó a El País, ahondando en el tema: “Creo que en todo el mundo hay muchas mujeres que van a ver ballet. De todos modos, me sorprende que sean un número tan elevado. Eso creo que es algo más de aquí, de Uruguay, y habrá que investigar más profundamente porqué ellas vienen y ellos no”.

En cuanto a la edad promedio del público del BNS, Yebra señaló. “Es un tópico eso de pensar que al ballet va gente mayor. Yo provengo de un país en el que se habla mucho de este tipo de asuntos. Es como ese otro tópico, que dice que ver espectáculo de ballet es muy caro. Y yo siempre respondo preguntando cuánto valen las entradas para algunos partidos de fútbol. Hay que tratar de romper con ese tipo de tópicos, y por eso es bueno que haya este tipo de estudios”.

Sobre los precios de las entradas del BNS, Yebra afirmó que se quedó sorprendido por lo accesibles que son. “Me quedé sorprendidos, al igual que le sucede a cualquiera que viene del exterior. Y les impresiona mucho que se pueda ver un espectáculo de esta calidad, que en Europa estarías pagando 120 dólares o más. Acá el ballet tiene un precio realmente accesible. No hay excusas para que la gente no venga al Ballet”.

En el lanzamiento del informe se comunicó que hasta el año pasado, en lo que va de la gestión que comenzó Julio Bocca en 2010, el BNS convocó 631.405 espectadores. Al respecto Yebra estimó que seguramente se llegue al espectador número un millón durante la presentación del espectáculo El Quijote del Plata, y que la compañía va a premiar al espectador que compre esa entrada.

“Estamos cerca del millón de espectadores, tomando en cuenta también a los espectadores de las giras nacionales e internacionales. Intentaremos hacer algo para la persona que compre el billete un millón. Así que todos a comprar los billetes”, arengó Yebra.

El informe del Claeh (Centro Latinoamericano de Economía Humana) arrojó también datos sobre el nivel de formación del público (la mayoría con estudios terciarios o universitarios), y de las zonas de la ciudad a las que pertenecen, señalando que el 65 % proviene de los barrios del Centro y Sur de Montevideo. También se indicó que solo el 5 % de los espectadores asisten solamente al ballet, mientras que el 95 % ve todo tipo de espectáculos además de ballet, fútbol incluido.

El mismo informe abarcó también aspectos cualitativos, comprendiendo entre otras cosas los vínculos familiares y sociales que se fortalecen al asistir a un espectáculo, y toda la preparación previa que implica, desde que se compra la entrada hasta la previa de de la función. El asunto abarcó incluso la relación de los espectadores con los primeros bailarines, como María Noel Riccetto, a través de las redes sociales.

Actualmente el BNS tiene dos espectáculos a la venta: "Lago de los cisnes", que se estrenará el jueves 13 de setiembre e irá hasta el 23 de ese mes. Y "El Quijote del Plata", que va desde el jueves 25 de octubre al 4 de noviembre. Las entradas para ambos espectáculo están en Tickantel, desde $ 60 a $ 890.