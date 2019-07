El Ballet Nacional Sodre presenta desde hoy una obra para niños sobre cuentos de Quiroga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde esta tarde se suma a la cartelera de teatro para niños uno de los espectáculos nacionales de mayor despliegue escénico. En el escenario principal del Auditorio Nacional Adela Reta, el Ballet Nacional Sodre ofrecerá Cuentos de la Selva, que reúne al cuerpo de baile junto a la Orquesta Juvenil del Sodre y la banda de Roy Berocay. Las funciones son desde hoy hasta el domingo, y las entradas están a la venta en Tickantel.



El espectáculo, inspirado en relatos de Horacio Quiroga, había sido presentado en 2017, y ahora vuelve por más espectadores, grandes o pequeños. “Fue muy inteligente la unión de todas las partes que conforman este espectáculo, que surgió en su momento de una idea de Julio Bocca y Martín Inthamoussú, y luego nos convocaron a mí y a Marina Sánchez, para que fuéramos tres coreógrafos uruguayos”, explicó a El País Andrea Salazar sobre el origen de este montaje, que para esta vuelta al escenario ya lleva 9.500 localidades vendidas.



El BNS en clave infantil. Foto: Amalia Pedreiras

“Me parece que es muy bueno este trabajo conjunto de las Escuelas de Formación Artística del Sodre junto con el BNS, más la música en vivo, hecho que permite a los alumnos tomar contacto con esa gran sala y todo ese ambiente artístico en el que ellos probablemente van a participar de adultos. La idea es seguir trabajando en esto y hacer otros cuentos. Este año no se pudo hacer otros tres cuentos de Quiroga, porque esta temporada el BNS hizo un programa más, Noche francesa, y ya era demasiado hacer otros tres cuentos. Así que repetimos los de la vez pasada”, aclaró Salazar.

En escena se representan tres clásicos que todo uruguayo conoce: El loro pelado, La guerra de los yacarés y Las medias de los flamencos, con coreografías de Salazar, Inthamoussú y Marina Sánchez. Los tres relatos tendrán como narrador al Sapo Ruperto, el conocido personaje de Berocay, que será interpretado por Nico "Firu" Fernández. La orquesta juvenil será dirigida por Víctor Mederos, mientras que la música es de Berocay, con arreglos de Pablo Rey.

Quiroga desde la danza. Foto: Amalia Pedreiras

“Se decidió que la orquesta no estuviera ubicada en foso completo, sino más al nivel del público, para que los espectadores pudieran ver también a los músicos. Como narrador, el Sapo Ruperto no cuenta los cuentos enteros, pero sí tira un poquito de cada historia, para que los niños entren a cada cuento entendiendo lo que va a suceder, si es que no lo leyeron. Eso fue hecho para no hacer el espectáculo solo de danza, porque es difícil comunicarles a los chicos solo a través de las coreografías”, puntualiza Salazar, también Coordinadora Académica de la división danza contemporánea, de las Escuelas de Formación Artística del Sodre.

Con diseño de escenografía de Miguel Grompone, y diseño de vestuario de Daniela López y Analía Valerio, la escenificación promete variedad y dinamismo. “Para llevar El loro pelado a la danza, no lo quise contar tan textualmente, y busqué que fuera bien comprensible. Como la obra tiene pocos protagonistas, yo lo que hice fue agregar muchos loritos, de modo de darle cabida a los niños de la Escuela Nacional de Danza. También para que los niños que fueran a ver la obra se sintieran como identificados. Y hay un mundo más aéreo, que sería el del loro, y otro más abajo, que sería el ambiente familiar. Y conté todo, menos la muerte, que traté de hacerla menos agresiva: el tigre rueda, rueda, y como que desaparece”, cuenta Salazar sobre la cocina del asunto.

El ballet oficial en un espectáculo multidisciplinario. Foto: Amalia Pedreiras

“Lo que más me costó abordar fue el tema de la muerte, porque los cuentos de Quiroga son muy duros en el final. E intenté darle bastante colorido y situaciones dinámicas, para infundirle vigor. Si hubiera que buscar como una moraleja, creo que es como que el tigre, que se las sabe todas, sucumbe ante los más débiles. Como que el más débil a veces puede ganar. El que no tiene tanto poderío, igual puede vencer con suspicacia. Creo que a los niños les divierte bastante porque ellos conocen bien la imagen del tigre feroz, y acá ven una bien diferente. Y festejan mucho el triunfo del lorito indefenso”, explica la coreógrafa, quien adelante que el BNS tiene intención de seguir trabajando en espectáculos para niños, concretamente haciendo otros relatos del autor de Cuentos de amor, locura y muerte, con un formato similar a este. “También se podrían hacer cuentos de otros autores uruguayos que han escrito para niños y jóvenes”, agrega.

Roy Berocay hizo la música especialmente para cada cuento, que duran entre 15 y 20 minutos cada uno. “En el espectáculo trabaja el cuerpo de baile del BNS, y algunos niños de la Escuela Nacional de Danza. Y en el cuento de Martín Inthamoussú, La guerra de los yacarés, actúan también estudiantes de Folklore. Porque se hizo énfasis en esa parte en la música folklórica, para que los chicos pudieran bailar folklore”, señala la artista.

“Este fue el primer programa que se hizo para niños del BNS, que se hizo en 2017 para ver cómo funcionaba. Y funcionó superbien. Entonces, me parece que al BNS le falta un programa exclusivamente para niños, y como a Cuentos de la selva le fue muy bien, creo que el Sodre debería seguir apostando a esa propuesta infantil, aunque sea una vez al año, en vacaciones”, redondea Salazar sobre este espectáculo variado, que fusiona varias disciplinas para el público pasajero y entusiasta de vacaciones de julio.

foco en la escena Tres relatos y El Sapo Ruperto de presentador Cuentos de la selva, por el BNS, es un espectáculo variado, que tiene una estructura compartimentada que lo convierte en una obra como con otras obras dentro. Por un lado, el personaje del Sapo Ruperto le da unidad a las tres partes, actuando como un narrador que guía al público por los relatos de Horacio Quiroga. Luego, cada una de las partes (El loro pelado, La guerra de los yacarés y Las medias de los flamencos) fue llevada a escena por un coreógrafo distinto, hecho que le infiere mayor diversidad. Va desde hoy al domingo las 15:00, y además este viernes 5, sábado 6 y domingo 7 agrega una segunda función a las 17:30. Tickantel, desde $ 200 a $ 700.