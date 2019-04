"Atracción fatal": llega al Teatro Metro una historia escalofriante e inolvidable

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En mayo llega al escenario del Teatro Metro un clásico del cine, llevado a las tablas con un gran elenco argentino. Se trata de Atracción fatal, basada en la exitosa película de James Dearden, que fue protagonizada por Michael Douglas y Glenn Close, y batió todos los récords del cine mundial. La electrizante historia de infidelidad y locura, viene en formato teatro con un elenco encabezado por Pablo Rago, Laura Novoa y Sofía Gala Castiglione. Se suma así una opción más, dentro de una temporada montevideana que está recibiendo bastante teatro porteño.



Las funciones serán el viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de mayo y las entradas se venden en Abitab, a $ 990, $ 1190, $ 1490 y 1690.

La eficacia de esta historia tiene que ver con que el argumento conjuga muy bien amor, pasión, sexo, peligro y suspenso. Una pareja vive feliz y tiene una vida ideal. Pero esa aparente paz se modifica cuando él se cruza con una magnética mujer con la que tiene un encuentro amoroso. Todo se complica cuando la atracción de ella se transforma en obsesión y, desde allí, nada volverá a ser igual en la vida de ese matrimonio. Una historia atrapante donde no falta el humor y la sensibilidad.



Sofía Gala, una actriz que crece. Foto: El País

Esther Goris, Nicolás Pauls y Ana María Picchio completan el elenco de un espectáculo que además, cuenta con dirección y puesta en escena del siempre creativo José María Muscari. "Sofía Gala hervirá el conejo, como hizo Glenn Close en Atracción fatal", afirmó Muscari, quien buscó que los intérpretes se amolden a un esquema de actuación teñido de humor, sarcasmo, autorreferencias, y guiños a la actualidad.

Sofía Gala Castiglione se hace cargo de la amante despechada, que pondrá en jaque al infiel y desconcertado Pablo Rago. Ambos han sido elogiados por la prensa porteña por estos papeles, así como otros miembros del elenco, entre ellos Picchio, en el papel de la entrañable suegra entrometida.

Desde su estreno en 1987, Atracción fatal ganó gran atención por las consecuencias posibles de la infidelidad conyugal.

Algunas feministas no apreciaron el hecho de que una mujer fuerte como la protagonista, terminara siendo una psicópata. La feminista Susan Faludi declaró que muchos cambios fueron hechos en el guion original para hacer lucir a la protagonista completamente negativa, mientras que las faltas del marido infiel a su esposa, su falta de compasión y responsabilidad no generaron mayor discusión. La película también causó gran impacto en los espectadores hombres. En 2008, Glenn Close declaró: “Hay hombres que aún vienen a mí y me dicen: tú salvaste mi matrimonio”.