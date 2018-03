Araceli González y Facundo Arana actuarán en el Teatro Metro

Teatro Metro traerá entre abril y mayo algunos espectáculos porteños que seguramente despierten interés. Por tres funciones, desde el viernes 25 al domingo 27 de mayo llegará Los puentes de Madison, la versión teatral de la famosa película de 1995, que dirigió Clint Eastwood, y la protagonizó junto a Meryl Streep. La historia de amor estará protagonizada por Araceli González y Facundo Arana, y cuenta con adaptación de Fernando Masllorens y Federico González Del Pino.

La obra, que cuenta con dirección de Luis Romero, fue un éxito de la cartelera porteña de la temporada 2017, desde el complejo teatral La Plaza, de Calle Corrientes. La novela romántica, escrita por el estadounidense Robert James Waller en 1992, fue rápidamente un éxito de ventas, popularidad que la película de Eastwood le multiplicó, llegando a convertirse hasta en un musical de Broadway. La trama, por tanto, es conocida: se trata del intenso y breve romance que viven Francesca Johnson y Robert Kincaid, una solitaria ama de casa y un fotógrafo de la revista National Geographic, quienes se conocen de forma inesperada y quedan perdidamente enamorados. El elenco de la versión porteña lo completan Alejandro Rattoni, Lucrecia Gelardi y Matías Scarvaci, bajo producciones general de Javier Faroni.

Y para abril llegará Como el culo, que estará en la esquina de San José y Zelmar Michelini también por tres funciones, desde el viernes 13 al domingo 15. También producida por Javier Faroni, la comedia cuenta con dirección de Manuel González Gil, está protagonizada por Maxi de la Cruz, junto a Marcelo De Bellis, Walter Quiroz, Diego Reinhold, Nicolás Scarpino, Gonzalo Suarez, Fernanda Metilli y Ariel Basaldúa. Con más de tres años en cartel, y 230.000 espectadores que la han visto, consiste en una comedia para toda la familia, que tiene como principal motor un policial que juega con una larga cadena de errores.

Maxi de la Cruz: una presencia destacada en la comedia Como el culo

Basada en The Play That Goes Wrong, de Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields, la obra cosechó numerosos reconocimientos, entre ellos fue la más premiada en los Estrella de Mar, recibiendo cinco estatuillas de las siete nominaciones obtenidas. En Carlos Paz también obtuvo 11 distinciones, entre ellas ocho Premios Carlos.

El Metro también recibe a Baby Etchecopar con su monólogo de humor y opinión, que subirá a escena el viernes 27 y sábado 28 de abril. Además habrá dos shows de stand up: Nicolás de Tracy, el 7 de abril; y Darío Orsi y Mike Chouny, que harán Sanata el 19 de mayo. Las entradas para todos los espectáculos se venden en Abitab.