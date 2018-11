Un Antel Arena repleto despidió a "Soy Luna"

Empezó con puntualidad inglesa este concierto de despedida de Soy Luna, que se realizó el miércoles en Montevideo. La segunda visita del fenómeno televisivo (se emitió en 150 países) que hace pocos meses finalizó en Disney Channel se extendió por cerca de dos horas, donde se hizo un repaso por algunos momentos de la serie y muchas de sus canciones.

El público, en su mayoría niñas acompañadas por sus padres, festejaba desde la previa, cuando se prendían las luces, se probaban las enormes pantallas que acompañaron el concierto y, para cuando comenzó el recital, a las 20.30, ya era un bullicio el Antel Arena. Un griterío de felicidad que no se detuvo a lo largo de las 27 canciones que se interpretaron, y siguió sin cesar hasta ya terminado el concierto, cuando las luces se prendieron y el público comenzaba el regreso al hogar.

Miles de jóvenes cantaron y bailaron al son de las canciones de Soy Luna en el Antel Arena. Foto: Gentileza Pata Torres

Afuera del Antel Arena se podía conseguir todo tipo de recuerdos, afiches, banderas, vinchas, máscaras y toda una selección de objetos que las niñas pedían a sus padres, quienes preguntaban por lo bajo el precio.

Como sucedía en la televisión, el concierto empezó con la canción de apertura de la serie, interpretada por la joven mexicana Karol Sevilla, o como se la conoció en la serie: Luna Valente (o Sol Benson, como se terminó conociendo al finalizar la tira). Esta joven de apenas 19 años y poco más de un metro cincuenta de altura, cantó, bailó y patinó las canciones, mientras el resto del elenco: Ruggero Pasquarelli, Michael Ronda, Valentina Zenere, Ana Jara Martinez, Malena Ratner, Jorge López, Gastón Vietto, Pasquale di Nuzzo y Giovanna Reynaud (estaban solo los actores importantes de la tercera temporada) iba tomando su lugar en el escenario, mientras un grupo de bailarines los acompañaba.

Muchas de las canciones de la serie se escucharon muy bien en el Antel Arena. Foto: Gentileza Pata Torres

Como pasó el año pasado en el Centenario, este concierto resumió las temporadas de la serie a través de algunos momentos actuados (los besos de los protagonistas eran tan aplaudidos como las canciones) y muchas de las canciones de los cuatro discos que se editaron.

Hubo muchos cambios de vestuario que iban adelantando la trama de la historia: salvar el Jam & Roller de los villanos que aparecieron cerca de la tercera temporada: los Red Sharks. Como en toda historia para el público juvenil, los buenos ganan y al final se logra salvar la pista de patinaje.

Las canciones que se interpretaron en vivo, eran de las más conocidas de la serie. Desde los primeros hits como "Alas", "I Got a Feeling", "Prófugos", "La vida es un sueño", "Mírame a Mí", "Eres", pasando por las más nuevas como "Allá Voy", "Catch Me If You Can", "Soy Yo", "Tiempo de Amor" y el último éxito de la serie: "Modo amar". Y a través de esas canciones se fue desarrollando la trama del espectáculo.

"Modo amar", uno de los últimos hits de Soy Luna fue interpretado en el Antel Arena

Y el público coreó todas las canciones que, claro está, se conocen de memoria desde hace un buen tiempo.

Cerca del final Karol Sevilla se puso la bandera uruguaya en sus hombros, la besó y habló de todos los sueños que había logrado al interpretar esta serie de Disney, dándole un mensaje a sus jóvenes seguidoras: sigan soñando porque los sueños se cumplen.

Antes de finalizar el concierto, Karol Sevilla se abrazó a la bandera uruguaya y habló con sus atentas seguidoras. Foto: Gentileza Pata Torres

Cerca de dos horas después de iniciado este recital, el público estaba abandonando el recién estrenado Antel Arena con la seguridad de haber visto el mejor concierto de sus cortas vidas. Si Roger Waters convulsionó a los adultos hace pocos días, los niños tuvieron su revancha el miércoles con un concierto que tampoco olvidarán en mucho tiempo.