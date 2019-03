Analía Puentes: de la Fura dels Baus a María Antonieta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hoy en la Sala Delmira Agustini, del Teatro Solís, se presenta la primera de las tres funciones que María Antonieta dará en Montevideo. Con dirección de Jessica Walker, consiste en un unipersonal de la actriz uruguaya (residente en España) Analía Puentes, que aborda aspectos de la vida de la famosa reina de Francia. Se verá hoy, mañana y el domingo a las 20.00. Tickantel, $ 400.



Con dramaturgia de Camilo Zaffora y la propia intérprete, la obra parte de una versión libre del texto que sobre María Antonieta escribió Stefan Zweig, aunque también se nutre de las cartas intercambiadas entre la reina y sus familiares, así como de pasquines, notas periodísticas y proclamas de la época.



La premiada obra nació en Cataluña, en la línea de trabajo experimental del Laboratorio Teatro, de Jessica Walker. Y el objetivo es, a través del intenso trabajo de la actriz, exponer con honestidad y riesgo las diversas facetas del personaje: la reina, la amante, la extranjera, la derrochadora, la madre, la mujer, la inadaptada, la esposa, la adolescente, y también la condenada.

“Creo que este trabajo es una encarnación delirante del personaje, aunque a la vez muy honesta, porque busco interpretar desde el ser, desde un lugar muy humano. Este personaje me da mucha libertad. Y habla también de la mujer, desde lo más profundo de su ser. María Antonieta vivió en una época en la que yo estoy segura que no hizo nada de lo que ella hubiera querido hacer. Ya desde que su madre la llevó a Versalles a los 14 años, para casarla con Luis XVI, para evitar una guerra entre Austria y Francia. Ella entró a ese mundo sin mucha noción de lo que estaba viviendo. Y desde allí, creo que ella vivió acorde a su entorno, más que a ella misma. En ese sentido, creo que la obra tiene un carácter de reivindicación, del propósito de cada uno en su propia vida”, reflexiona Puentes.

Analía Puentes interpreta a María Antonieta. Foto: Difusión

La actriz (nacida en Tacuarembó en 1981) inició su carrera en Teatro Circular, y luego transitó el camino de la danza-teatro y la danza contemporánea. En 2014, en una visita de la Fura dels Baus a Uruguay, tomó contacto con la histórica compañía catalana, a la que luego se postuló para trabajar en España. “Me fui, dejé todo acá, y era todo muy incierto. Trabajé con la Fura, me conecté con el Laboratorio Teatro, que fue donde nació María Antonieta”, explica la intérprete.



“Allá hay mucho y mucha variedad: en Barcelona, el ambiente alternativo e independiente es enorme. Eso permite mayor exposición y más trabajo. Acá en Uruguay es más chico. Barcelona me abrió las puertas. Y también fue que yo me volqué de lleno a eso, y eso también tiene que ver con que las puertas se abran”.