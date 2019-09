Alejandra Darín: "Ricardo siempre fue en nuestra familia, de todos los primos, el más gracioso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se parece mucho físicamente a su hermano Ricardo. Y tiene una larga carrera propia, como actriz de teatro y televisión. Y en diez días se presentará ante el público local, en Sala Zavala Muniz, con A la izquierda del roble, un tributo a la literatura de Mario Benedetti. El espectáculo, literario y musical, armado en base a poemas, canciones e imágenes que recorren la vida del prestigioso escritor uruguayo. La obra, creada por Pacho O´Donnell, se verá el sábado 14 y domingo 15 a las 20.30. Tickantel, $ 420



-¿Cómo es bien el formato de la obra?



-Yo entré a reemplazar a María Fiorentino, que la hizo el año pasado. Somos cuatro en escena, pero no somos personajes, somos nosotros, como si fuese una reunión de amigos. Nació de una entrevista que le hizo Pacho a Benedetti, hace muchísimos años, a lo que sumó canciones, poesías. Es un espectáculo muy cálido.



-¿Alguna vez te sentiste eclipsada por la figura de Ricardo?



-No, porque esta es una situación que viene de casi toda la vida. Y antes que su nombre fuera público, antes que fuera el galancito, Ricardo siempre fue en nuestra familia, de todos los primos, el más gracioso. Eso está en su forma de ser, su carisma, su seducción. Siempre fue muy ingenioso, y eso es maravilloso para relacionarte con los otros. Y eso tiene su contrapartida: pero yo no voy a hablar de la contrapartida. Pero todo lo bueno que tiene, lo tiene desde toda la vida. Por eso, cuando fue siendo exitoso, a nosotros quizá no nos sorprendió tanto. Me encanta que la gente lo quiera, y claro que me duele cuando hay algún comentario en contra de él, a veces producto del resentimiento. Y creo que la cosa tiene que ser ni muy muy, ni tan tan. No me parece que tenga que ser un genio, ni el mejor. Yo me peleo con la idea de mejor, con ese concepto. Él no es ni el mejor ni el peor, como ninguno de nosotros.

Alejandra Darín llega a Montevideo con un homenaje a Benedetti. Foto: Leonardo Mainé

-¿En qué momento sentiste que Ricardo cobraba verdadera fama?



-Por ahí la época de los galancitos, en Mar del Plata. Yo tendría 17 y él 22 años. O sea, 40 años atrás. Me acuerdo que él fue a hacer una temporada, y alquiló una casa, muy linda. Nosotros somos una familia de clase media media. Criados por mi vieja, con todo el esfuerzo, para darnos de comer, para sacarnos adelante. Y aquella casa, y los medios, y todo eso, me impresionó. Pero yo no lo puedo ver como lo ven los demás. Me pasa que la gente me dice, ‘mandale un beso a Ricardo’. Y yo recibo ese cariño, como un privilegio. Pero en esa bola de amor también hay cosas que no están bien. Una persona en la calle me manda saludos para él. Y es absurdo: cómo yo voy a decirle, cuando me encuentro a comer un plato de ravioles, que un desconocido le manda un saludo. O me dicen que tienen una idea para una película: yo no soy su representante.



-Y tuviste de cuñada a Susana Giménez.



-Sí, pero yo era chica, para mí tampoco era... no tuve con ella una relación amistosa. Tampoco enemiga. Tampoco soy de esos vínculos, de salir de shopping juntas. Detesto ir de shopping. Me encanta andar, compartir algo.

Alejandra Darín, en Montevideo. Foto:Leonardo Mainé

-¿Cómo viviste todo el escándalo entre Ricardo y Valeria Bertuccelli?.



-Yo lo conozco a Ricardo, puede tener muchos defectos, es cabrón, pero puedo asegurar que maltratar a una compañera, que encima es su amiga, no. Creo que debe de haber pasado algo que tiene que ver con la confianza, algo que a ella le cayó mal. Estoy tocando de oído, no sé qué sucedió. Pero me suena raro, porque yo no lo percibo a Ricardo así. Tampoco percibo que ella sea una persona de someterse. Creo que hubo el aprovechamiento de una instancia. No fue casual que por esa época fue lo de Thelma Fardín. O por esa época. Tampoco digo que haya sido premeditado. Creo que tratándose de Ricardo, la prensa le dio mucho más importancia. Tratándose de él, a muchos les sirve. Yo no sé qué situación vivieron. Y por lo que escuché, no me da que fuera algo del tenor que le dio la prensa.



-A Ricardo todo eso lo afectó mucho.



-Sí, a él lo afectó, lo entristeció. Pero son reglas de juego, que me gustaría que no existieran. Es la contrapartida de ser un tipo muy querido, y aceptado con lo que hace. Y habrá algunos que no lo deben querer. A mí me duele, pero por otro lado estoy tranquila. Ricardo es fuerte, sino no hubiera hecho la carrera que lleva hecha. Ambos somos fuertes.