Un aire fresco para el Centro García Lorca

Los vecinos de Pocitos se preguntan qué pasará con el Centro Cultural García Lorca, que todavía no se termina de construir. El moderno edificio, que se levantó en Av. Brasil casi Benito Blanco, donde antes estaba el viejo correo, lleva años postergando su apertura. Al respecto, el director del emprendimiento, Ricardo Beiro, explicó a El País: “El Lorca está renaciendo. Ya tenemos un nuevo presupuesto y pretendemos recomenzar prontamente la construcción. No tengo una fecha de inauguración, pero lucharé para que sea este año”.

Consultado si en algún momento no se ha arrepentido de haber asumido las riendas de un proyecto tan ambicioso, el destacado actor y director respondió: “A veces me lo cuestiono, pero después me doy cuenta que gracias a ello y por ello, surgen todo el tiempo hechos muy positivos. Ya partimos para Europa con Leticia Scottini, nos invitaron a Berlín, Londres, Zagreb y Estambul. Me doy cuenta que gracias a la Escuela del Actor y al Espacio Lorca, hemos podido construir esta relación internacional que me parece inestimable”.



De sus fuertes vínculos con las instituciones teatrales extranjeras, Beiro ha podido presentar en Uruguay autores de interés. Y para abril próximo prepara una obra norteamericana, Gloria, de un autor muy joven, Branden Jacobs Jenkins. El texto, que ha ganado varios premios, va a montar en Telón Rojo (Soriano 1274), utilizando los dos espacios escénicos del antiguo y noble edificio.