Con los actores de "Go! Vive a tu manera", el fenómeno de Netflix que llega a Uruguay

Desde su estreno, la serie musical de Netflix, Go! Vive a tu manera, se convirtió en un fenómeno entre los pequeños espectadores del servicio de streaming. Un éxito que llegó al teatro en Buenos Aires agotando 13 funciones, y también un Luna Park con entradas agotadas. Ahora, ese fenómeno que protagonizan Pilar Pascual (Mia en la serie) y José Giménez Zapiola (Álvaro), llega a Uruguay.

El sábado 2 de noviembre, a las 20.00, llega Go! Vive a tu manera en vivo, y quedan pocas entradas por Red Uts, con precios que van desde 990 a 3.180 pesos.

Los protagonistas de "Go! Vive a tu manera", Pilar Pascual y José Gimenez Zapiola estarán en la función de Montevideo. Foto: Difusión

El País habló con Pascual (Pilar) y Giménez (el Purre), quienes cuentan del éxito de la serie, la relación con sus fans y lo que presentarán en el Teatro de Verano.



—Go! Vive a tu manera se volvió todo un éxito mundial, ¿esperaban algo así?



El Purre: Es difícil de explicar. Cuando te dicen que vas a ser parte de una serie de Netflix, pensás que va a ser un éxito, pero no lo das por sentado. Cuando lanzamos la primera temporada nos fuimos a dormir y nos despertamos con 10.000 seguidores más en Instagram.

—Decían que no se imaginaban el éxito que generaron, ¿hubo diferencias entre filmar la primera y segunda parte?



Pilar: El éxito empezó cuando lanzamos la segunda temporada. A todos los personajes les da más potencia y todo se vuelve más fuerte. Porque en la primer temporada, además, Mia es la que recién llega y en la segunda todas las relaciones se vuelven más fuertes, se resuelven cosas, otras quedan abiertas. Por eso la segunda el triángulo amoroso se intensifica, y eso a los chicos les encanta.



El Purre: Me acuerdo que cuando era chico había que esperar hasta el otro día para seguir viendo. Me pasaba viendo Casi Ángeles, era viernes y había que esperar hasta el lunes para ver el siguiente.

"Go vive a tu manera", llega a Uruguay el 2 de noviembre. Foto: Difusión

—¿Les genera ansiedad que se confirme una posible tercera temporada?



Pilar: Sí. Tenemos ansiedad como todo el mundo. Ojalá pudiera decirte que hay una tercera temporada, pero por ahora no sabemos nada más.

—¿Cuánto demoraron en confirmarles la segunda temporada?



Pilar: Grabamos la primera y segunda temporada al mismo tiempo.



El Purre: Y no lo podíamos decir. Hacíamos notas y la segunda temporada ya estaba grabada, imaginate. Terminamos de grabar la serie en setiembre de 2018 y la segunda parte se estrenó en junio, casi un año después. Me acuerdo de mirar la serie, porque nosotros la miramos al mismo tiempo que todos, y no me acordaba lo que habíamos grabado, porque pasó tiempo. Pero me siento afortunado de ser parte de un proyecto tan lindo, y los niños nos agradecen, y también los padres.



Pilar: A veces no nos damos cuenta de lo que generamos, pero es hermoso poder darle eso a alguien. Es muy lindo que nos quiera la gente y saber que hiciste feliz a alguien por mandarle un saludo en las redes. Lo que para nosotros son cinco segundos, a la otra persona le hiciste el día, la tarde, el mes.

—La serie, más allá de los enredos amorosos, habla del bullying, la aceptación del extranjero como parte integrada de la sociedad, y eso ayuda a generar temas de conversación en la casa.



El Purre: Siento que le damos herramientas a los chicos porque las cosas que pasan en Go! son las que pasan en la vida real de todos los colegios, no mostramos nada que no ocurra.



Pilar: Por eso creemos que Go!, más allá de ser una serie infantil, es una serie familiar donde se puede unir a la familia, y eso es lo que tiene de único esta serie.

—¿Qué vamos a ver en el show del Teatro de Verano?



El Purre: Van a ver un show con las canciones de la primera y segunda temporada, van a estar todas así que no van a quedarse con ganas de escuchar alguna canción. Lo que tiene lindo el teatro es que todos formamos parte de las canciones. De repente Pili canta una canción sola, y en el teatro estamos nosotros en la banda, o bailando. Todos somos parte del show. Es un espectáculo muy dinámico, es una canción detrás de la otra con pocas pausas, hay alguna intervención con el público. No es una obra de teatro, es un concierto de Go!



Pilar: Es un concierto que también es muy dinámico, Purre y yo hablamos mucho con el público y quien dice, por ahí alguien sube a cantar con nosotros.