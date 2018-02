En esta oportunidad, doscientos socios fueron invitados a la avant premier de “The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono” en Movie Montevideo Shopping.



El film, que obtuvo dos nominaciones al Oscar, centra la trama en los periódicos Estados Unidos de 1971. Entre los principales periódicos se encontraban The New York Times y The Washington Post, que tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno.