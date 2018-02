Zombies, salvadores y Rick están de vuelta

Pocas series logran emocionar como lo hace The Walking Dead. Es verdad, se trata de una de zombies y de los humanos que luchan por continuar con vida, aunque también es una serie que habla sobre las relaciones personales, los hijos, la vida y la muerte.



La octava temporada regresa hoy al canal Fox (se estrenó ayer en Fox Premium Series y también está disponible en la App de Fox), a las 22.00 y en ella se continúa la lucha sin cuartel entre Rick (Andrew Lincoln) y Negan (Jeffrey Dean Morgan), el lider de los Salvadores, quienes han demostrado hasta el cansancio que de salvadores no tienen nada. Y si la primera parte de esta temporada terminaba con la sorprendente revelación que Carl (Chandler Riggs) había sido mordido por un caminante, esta segunda parte comienza con un primer plano de Rick, llorando en lo que, se supone, es la tumba de su hijo.



The Walking Dead siempre ha tenido una gran carga de adrenalina, dejando claro que es una serie de acción. Aunque también esa saciedad por sangre y destrucción da lugar a episodios emotivos, como el que se verá esta noche, donde la acción se detiene por un rato, para hacer una despedida a un personaje tan querido como Carl. Tal ha sido la reacción de los fanáticos de la serie por la suerte de este personaje que el creador de los comics, Robert Kirkman, salió a decir que de morir el joven, “activaría la trama de forma interesante, conduciendo a una resolución de la Guerra Total que haría muy emocionante el regreso de la octava temporada”.



Trailer de la segunda parte de la octava temporada de la serie "The Walking Dead"

En paralelo a esta situación, dos personajes se unirán para intentar salvar a Ezekiel (Khary Payton) el antiguo líder de el Reino, que vio cómo su preciado tigre terminaba devorado por los caminantes y ahora se encuentra preso, a merced de la suerte que le den sus apresores.



La octava temporada de la serie comenzaba con una imagen semi difusa que mostraba a Rick con barba larga, feliz junto a su hija y novia, y en los sucesivos episodios se fue mostrando ese mundo idílico que los seguidores están esperando conocer. Edificios nuevos, una comunidad feliz en apariencia y héroes y villanos juntos conviviendo en armonía. En este nuevo episodio, se conocerá un poco más sobre ese futuro que se presentó al inicio y hay que prestar atención hasta el último segundo para comprender lo que eso implicaría. Uno en el que no haya luchas por supervivencia y las personas vivan en armonía. Sin dudas la mayor utopía que ha presentado la serie en sus ocho temporadas.



Considerada una de las grandes series de la televisión, The Walking Dead también ocupa los primeros lugares en los ranking de series más descargadas ilegalmente, como también lo son Game of Thrones y Stranger Things. Aunque lo que diferencia a la serie de zombies, es el realismo con que se presentan las tramas. Un guión sin fisuras, donde la justicia poética llega (demora, pero lo hace) a los villanos. A eso hay que agregarle una narración que va contando, como en cuentagotas, lo que sucede con los personajes que -a esta altura uno no puede encariñarse con ninguno, porque terminan muerteos- protagonizan el universo de la serie.