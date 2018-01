Una vida extraordinaria hecha serie

La vida de Dian Fossey, la conservacionista que luchó por proteger a los gorilas africanos, terminó de manera brutal en 1985 cuando la encontraron muerta.



Sin dudas una historia que valía la pena ser contada y que ya fue llevada al cine de la mano de Michael Apted y con Sigourney Weaver como Fossey en Gorilas en la niebla (1988).



Mañana a las 22.00 (continúa el lunes y martes a la misma hora) se estrena una miniserie que repasa la vida, carrera y muerte de esta científica, con el sello y archivo de National Geographic. Una miniserie de tres episodios que cuenta con la producción del cineasta James Marsh, nominado al Emmy este año por la serie The Night Of, nominado al Oscar en 2014 por la película La teoría del todo. Había ganado un Oscar en 2009 por el documental Man on Wire.



El Pais habló con Marsh sobre esta miniserie.



—Ha contado historias de personajes reales como Philippe Petit en Man on Wire, Stephen Hawking en La teoría del todo, ¿por qué le atraen las historias?



—Las personas inusuales hacen cosas inusuales y crean historias fascinantes. En cada uno de esos ejemplos, tenemos un individuo extraordinario que hace cosas que están más allá de la mayoría de nosotros. Entonces, en el caso de Philippe, él pudo hacer algo extraordinario en términos de la cuerda floja y Stephen Hawking, a pesar de sus discapacidades y su enfermedad, pudo abrir la puerta al mundo de la física teórica.



—Y ahora produce esta miniserie sobre Dian Fossey.



—Sí, porque a su manera, Dian también es un personaje extraordinario. Fue una mujer inusual que por sí misma, hace más de 30 años fue a África, sola, sin ningún tipo de apoyo y montó un campamento y fue la primera persona en interactuar realmente con estos gorilas, observarlos y documentar su comportamiento y sus hábitos. Algo que nunca sabríamos nada hasta que ella fuera allí. Y, por supuesto, debido a su carácter extraordinario, ella estuvo comprometida con lo que hacía. Nuestra serie muestra a dónde conduce eso al final: a su trágico asesinato, en gran parte a través de su trabajo sobre el terreno en Ruanda. Por lo tanto, es una historia muy triste en cierto sentido, pero también tiene algunos aspectos positivos. Como cineasta siempre te atraen ese tipo de historias con estos personajes muy extraños y más extraordinarios.



Trailer de la miniserie "Dian Fossey: muerte en la niebla"

—¿Cuál es el papel de un productor ejecutivo en un proyecto como este?



—Hace 18 meses me contactaron para dirigir las tres películas y no pude porque tenía otro proyecto con el que ya estaba comprometido. Pero, estaba muy intrigado por la historia, lo que sucede cuanto más leo sobre ella. Pensé que esta era una historia realmente fascinante. Y como no quería quedar por fuera quise participar como un consultor creativo en esencia. No soy un ejecutivo, no produzco nada. Básicamente, hablé mucho con la cineasta que la dirigió antes de que ella comenzara a trabajar en el proyecto y mientras rodaba el proyecto hablé con ella y le envié correos mientras filmaba. Luego llegó mi papel más importante, en la sala de montaje cuando estaban reuniendo las películas para aconsejar y hablar sobre la historia, y encontrar la mejor manera para estructurar esta historia.



—¿Por qué decide producir esta miniserie?



—Cuando comencé a leer sobre la vida de Dian, y en particular las circunstancias de su muerte, pensé que esta era una gran oportunidad también para contar una historia sobre nuestra relación con los animales, con los gorilas particularmente. Cuando tienes una historia de una especie que se encuentra con otra; a esta mujer independiente que hace algo extraordinario y se le agrega el hecho que fuera asesinada, eran fuertes ideas narrativas y me pareció que podríamos hacer una serie con ellas. Este fue un trabajo muy gratificante para mí porque realmente me gusta el tema. Estos tres elementos me obligaron a hacer esta miniserie que presenta nuestra relación con los animales, la historia de Dian y su asesinato. Se hizo irresistible el proyecto y realmente quería involucrarme por esos motivos.