Vida y excesos de los precursores de Internet

Esta noche, a las 23.00, el canal National Geographic estrena la miniserie El boom de Silicon Valley. Es una produccion de seis episodios que mezcla ficción con documental, y donde se cuenta la vida, los excesos y posterior declive de los primeros pioneros de la Internet, aquellos hombres que lograron ver una mina de oro en la incipiente red que comenzaba a funcionar a fines de la década de 1990.

El País habló con Steve Zahn, una cara conocida del cine y la televisión, generalmente asociada a papeles de comedia en títulos como La guardería de papá o Sahara, quien interpreta al carismático delincuente Michael Fenne, creador de Pixelon, una de las primeras empresas “puntocom” que cambiaron nuestra vida diaria. “Cuando lo piensas, internet es posiblemente el invento más importante de la humanidad. Se coloca en un podio junto al tren, el automóvil y la rueda. Internet ha cambiado todo”, dice Zahn.

—¿Por qué es importante saber sobre estos pioneros informáticos hoy en día?



—Porque lo damos por sentado. Miramos esto como si siempre estuviera ahí, y todo sucedió muy rápido. Creo que todas las reglas, la forma en que las usamos, aún no se han pensado completamente y es por eso que muchas personas se meten en problemas. Nuestro presidente (se refiere a Donald Trump) es uno de ellos. Por eso es interesante verlo desde un ángulo diferente, desde sus inventores, en lugar del de los usuarios.

Tráiler de la serie "El boom de Silicon Valley"

—Qué le interesó cuando leyó el guion?



—Eran solo 10 páginas y me pareció fascinante. Estaba absorto y me dije que tenía que estar en este proyecto. Cuando me lo propusieron, pensé que sonaba un poco aburrido, para serte sincero. ¿Cómo vas a hacer seis horas de la historia de Internet en Silicon Valley sin que sea aburrido? Sin embargo, fue sorprendente y pensé que estaba escrito de manera brillante.

—La serie combina ficción con documental, ¿qué le opina sobre este tipo de formato?



—Lo encontré maravilloso. Cuando estábamos filmando, era consciente de que el mundo que estaba creando en mi historia tenía que encajar en el tono del espectáculo. Por eso le preguntaba constantemente a Matthew (Carnahan, creador y productor ejecutivo de la serie), ¿está bien, lo estoy haciendo correctamente? Hemos roto todas las reglas del cine. Nos dirigimos a la cámara, y en cierto modo adquiere su propio estilo de película y que rompe las reglas del chico malo.

—¿Qué diferencia de esta serie con respecto a otras producciones como Silicon Valley o la película La red social?



—Es una historia completamente diferente. Una es sobre Facebook y se trata de una sola persona. Esta serie se enfoca en el auge y la caída de estas pequeñas y grandes empresas a las que se les dio un montón de millones y millones de dólares de los inversores, básicamente solo por una idea, porque no había nada tangible. Hubo un puñado de personas que realmente entendieron qué tan grande era todo esto, y dentro de ese pequeño grupo, se muestra qué tan competitivo fue todo en realidad. Porque no había regla pautadas y muchas veces era solo caos.