¿Dónde ver las series ganadoras del Globo de Oro?

Big Little Lies



La serie de HBO sobre un grupo de madres californianas era una de las favoritas de la noche y no decepcionó. No solo ganó como Mejor miniserie o película para TV, sino que Nicole Kidman, una de sus protagonistas, fue premiada como Mejor actriz en ese rubro.

Dónde verla: HBO Go

Fargo



Para su tercera temporada, la serie desprendida de la película de los hermanos Coen contó con el actor Ewan McGregor en un rol doble: el de los hermanos gemelos Ray y Emmit Stussy. El esfuerzo del actor escocés rindió sus frutos y los Globos de Oro lo premiaron como el Mejor actor de miniserie o película para TV.

Dónde verla: Netflix (Temporadas 1 y 2. La tercera no está aún disponible).

Master of None



Aziz Ansari sigue juntando reconocimientos por su serie de Netflix, Master of None. La segunda temporada tomó un rumbo más experimental y mostró el enamoramiento del personaje del comediante por una cocinera italiana. Por su papel, Ansari ganó como Mejor actor de musical o comedia.

Dónde verla: Netflix.



The Handmaid's Tale



El drama basado en el libro El cuento de la criada de Margaret Atwood era otra de las candidatas más fuertes de la noche de los Globos de Oro. La trama sobre un mundo en el que las mujeres son sometidas, además, fue de la mano con los reclamos en los discursos de las estrellas de Hollywood. La serie ganó como Mejor serie dramática y Elisabeth Moss como Mejor actriz en ese rubro.

Dónde verla: Aún no está disponible en Uruguay pero se espera su estreno en 2018 en la señal Paramount Channel, disponible en DirecTV y TCC, entre otros.



La maravillosa Sra. Maisel



La nueva serie de la creadora de Gilmore Girls,. Amy Sherman-Palladino, fue la revelación de la entrega de los Globos de Oro. Ambientada en Nueva York en la década de 1950, la serie es protagonizada por la actriz Rachel Brosnahan como una ama de casa que se convierte en comediante de stand up una vez que su vida toma un giro sorpresivo.- Mejor serie musical o comedia The Marvelous Mrs. Maisel - Mejor actriz de musical o comedia

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Dónde verla: Amazon Prime Video.

This is Us



El drama sobre una familia no tradicional está repleto de actuaciones emocionales. La del actor Sterling K. Brown, que intérpreta a un hijo adoptivo que sufre de ataques de ansiedad, fue la que los Globos de Oro decidieron celebrar con el premio a Mejor actor dramático.



Dónde verla: Fox Play o Amazon Prime Video.