¿Qué ver en Netflix? Las películas y series que estrenan en setiembre de 2020

Netflix ya anunció buena parte de sus estrenos destacados para setiembre para el catálogo de América Latina, que llega con títulos tan diferentes como la oscarizada Parásitos o la nueva comedia de Adrián Suar, Corazón loco. Y entre series a estrenar y nuevas temporadas, se suman más ciclos del reality Keeping Up with the Kardashians.

Parásitos, que se podrá ver desde mañana en Grupocine, en la reapertura de las salas, arribará a la plataforma el 1 de setiembre. Dirigida por Bong Joon-ho, esta tragicomedia social fue la sensación cinéfila de 2019 y seguramente su llegada al streaming más masivo (porque ya está en otros servicios on demand) reavivará el entusiasmo.

Django sin cadenas, Orgullo y prejuicio y la elogiada Lady Bird son otros de los títulos que quedarán disponibles a lo largo de setiembre. Y como producciones originales, destacan los estrenos de la argentina Corazón loco —una comedia en la que Suar interpreta a un hombre con doble vida, coprotagonizada por Soledad Villamil y Gabriela Toscano— y el drama gótico El diablo a todas horas, con Tom Holland y Bill Skarsgård.

A continuación, el calendario de películas a estrenarse:

1 de setiembre

​Parásitos

Un partido decisivo (original)

Django sin cadenas

Escuela de Rock

Chicas pesadas

Belleza americana

Gladiator: El desafío comienza

Han llegado

2 de setiembre

Freaks: Eres de los nuestros (original)



3 de setiembre

Amor garantizado (original)



4 de setiembre

Pienso en el final (original)

Dallas Buyers Club: El club de los desahuciados

Tornado

Orgullo y prejuicio

7 de setiembre

Annabelle 2: La creación



8 de setiembre

The Post: Los oscuros secretos del Pentágono



9 de setiembre

Corazón loco (original)

Guapis (original)

10 de setiembre

La niñera: Reina Letal (original)



11 de setiembre

Se busca papá (original)

16 de setiembre

El diablo a todas horas (original)

El practicante (original)

22 de setiembre

Lady Bird



23 de setiembre

Enola Holmes (original)

30 de setiembre

El sorprendente Hombre Araña



más novedades Las series de setiembre

En el apartado de series, una de las principales novedades es la llegada de Ratched, precuela dramática de Atrapado sin salida que tiene a Sarah Paulson como una macabra enfermera. Y también está Lejos, con Hilary Swank como la líder de una peligrosa misión a Marte.

También llegan las nuevas temporadas de Baby y de Las crónicas del taco.

A continuación, el calendario de estrenos:

1 de setiembre

Grey's Anatomy (temporada 16)

Keeping Up with the Kardashians (temporadas 3 y 4)

Top Chef: Miami (temporada 3)

Top Chef: Chicago (temporada 4)

4 de setiembre

Lejos (original)



9 de setiembre

Organízate con el método The Home Edit (original)



10 de setiembre

The Gift (temporada 2)

11 de setiembre

Casi una duquesa (original)



14 de setiembre

Close Enough (original, animación para adultos)



15 de setiembre

Las crónicas del taco: Volumen 2

16 de setiembre

Símbolos (temporada 2)

Criminal: Reino Unido (temporada 2)

Baby (temporada 3)



17 de setiembre

100 días para enamorarnos (temporada 1)



18 de setiembre

Ratched (original)

25 de setiembre

Sneakerheads (original)

Country-Ish (original)



28 de setiembre

Elecciones, en pocas palabras (original)



animación y variedaes Otras novedades

Documentales y especiales



1 de setiembre

Felipe Esparza: Malas decisiones (original)



2 de setiembre

Chef's Table: BBQ (original)

Escándalos millonarios: India (original) - docuserie



3 de setiembre

Afonso Padilha: Alma de pobre (original) - humor

9 de setiembre

El dilema de las redes sociales (original)

La Línea: La sombra del narco (original)



15 de setiembre

Michael McIntyre: Showman (original) - especial de stand up

Justin Bieber: Never Say Never

16 de setiembre

Challenger: El vuelo final (original)



21 de setiembre

Una canción de amor para Latasha (original)

El papa Francisco: Un hombre de palabra - de Wim Wenders



24 de setiembre

The Chef Show (temporada 2) - cocina con Jon Favreau y Roy Choi

25 de setiembre

Detlev Rohwedder: Un crimen perfecto (original)

Criogenización: Vivir dos veces (original)

Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia (original) - stand up

30 de setiembre

El caso Watts: El padre homicida (original)



Sin fecha

GIMS (original) - sobre el rapero Gims

Niños y familia



1 de setiembre

Un jefe en pañales: ¡Atrapa al bebé! (original)

Thomas y sus amigos (temporada 24)

Exploradores espaciales (temporada 1)

Emoji: la película

El expreso polar

4 de setiembre

Spirit: Cabalgando libre - Academia de equitación (original)

El príncipe de Egipto

Pollitos en fuga



8 de setiembre

StarBeam (temporada 2)



10 de setiembre

Julie and the Phantoms (original)



11 de setiembre

Mascotas unidas (original)



12 de setiembre

La gran aventura LEGO

18 de setiembre

Jurassic World: Campamento Cretácico (original)



22 de setiembre

Chico Bon Bon: Un mono con herramientas (original)

Mighty Express: Aventuras sobre rieles (original)

Anime



1 de setiembre

The Promised Neverland (temporada 1)

Beyblade Burst Turbo (temporada 1)



10 de setiembre

Memorias de Idhún (original)



17 de setiembre

Dragon's Dogma (original)