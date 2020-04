¿Qué ver en Netflix? Las películas y series que estrenan en mayo de 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mayo, el quinto mes del año, llegará acompañado de unas cuantas novedades en el catálogo de Netflix. Todas ideales para acompañar los días de confinamiento. Entre los destacados de este mes, se encuentran el estreno de la miniserie Hollywood, la segunda temporada de Dead To Me y la llegada de la serie Space Force (protagonizada por Steve Carell). A continuación, presentamos una lista con toda las series y películas que llegarán este mes al gigante del streaming.



1 de mayo La vida en Hollywood y una serie de Wainraich

SERIE | Hollywood, la nueva miniserie original de Netflix creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, está ambientada en el Hollywood de después de la Segunda Guerra Mundial. Allí se presenta la historia de un grupo de aspirantes a actores y cineastas que buscan alcanzar la fama en Tinseltown. Cada personaje ofrece un punto de vista diferente sobre la realidad encubierta de la Edad de Oro de Hollywood y desvela las injusticias y los prejuicios en cuanto a raza, género y sexo que hoy en día continúan.



SERIE | El primero de mayo también se estrenará Casi feliz, una serie de comedia semibiográfica en la que el comediante y personalidad de radio Sebastián Wainraich navega los obstáculos de su vida adulta. Entre una relación complicada con el amor de su vida, interpretada por Natalie Pérez, y una lista larga de inseguridades, el protagonista no consigue encontrar la felicidad en su vida casi perfecta.

PELÍCULA | All Day and a Night, la nueva película producida por Netflix, está protagonizada por Ashton Sanders y el elenco incluye a Jeffrey Wright, Yahya Abdul-Mateen II, Regina Taylor, Andrew Lopez, John Que y Kelly Jenrette. La historia presenta a un joven delincuente que llega a prisión mientras se concentra en los días previos a su arresto y en las circunstancias de su infancia que le ayuden a encontrar pistas sobre su destino. Aún no hay tráiler disponible.



PELÍCULA | Si supieras cuenta la historia de Paul, un deportista con poca facilidad de palabra, quien le pide ayuda a Ellie, una tímida estudiante de sobresaliente, para conquistar a una chica. Pero su amistad se complica cuando Ellie se enamora de la misma. De la directora y guionista Alice Wu.



8 de mayo Una miniserie musical y lo nuevo de "Dead To Me"

SERIE | The Eddy es una miniserie de ocho capítulos en forma de drama musical y ambientado en el París contemporáneo multicultural, que gira alrededor de un club de jazz, su dueño, una banda y la ciudad caótica que los rodea. Está protagonizado por André Holland y Joanna Kulig, junto a Amandla Stenberg, Leila Bekhti y Tahar Rahim.



SERIE |La segunda temporada de Dead To Me, Jen (Christina Applegate) seguirá tratando de controlar sus problemas de ira mientras se continúa mostrando la complicada vida amistad entre Jen y Judy, luego de encontrarse en un grupo de apoyo emocional.



SERIE | La primera temporada de Valeria, presenta la historia de una chica de 28 años. Es escritora de novelas de romance y está casada con un fotógrafo. Sin embargo el matrimonio, que lleva ya 10 años, no va muy bien últimamente y eso hará que entren en juego terceras personas.



13 de mayo "La otra Missy"

PELÍCULA |Tim Morris conoció a la mujer de sus sueños. Como su relación a base de mensajes de texto avanza viento en popa, Tim decide invitarla al retiro que organiza su empresa en una isla. Pero la que aparece en el aeropuerto lista para el viaje es una chica con la que tuvo una cita a ciegas desastrosa. Ya es demasiado tarde para arreglarlo: Tim se ha estado escribiendo con "la otra Missy". La otra Missy está protagonizada por Lauren Lapkus y David Spade.



22 de mayo Llega "Control Z"

SERIE | Protagonizada por Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Andrés Baida, Macarena García y Yankel Stevan, la serie mexicana Control Z presenta la historia de una estudiante de secundaria muy aplicada, pero con poca vida social, quien tiene el tiempo contado para para descubrir y detener a un hacker que amenaza a todos en la escuela con revelar sus secretos en redes sociales.

29 de mayo Se estrena "Space Force", con Steve Carell

SERIE | El 29 de mayo se estrena la esperada serie Space Force. Protagonizada por Steve Carell y a cargo de los productores de The Office, esta comedia se ambienta en el lugar de trabajo de un grupo de personas encargadas de establecer la sexta rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Además de Carell, el elenco incluye a John Malkovich y a Ben Schwartz.