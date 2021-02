¿Qué ver en Netflix? Las películas y series que estrenan en marzo de 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se acerca un nuevo mes y, como siempre, Netflix anuncia cuáles son los estrenos que están por concretarse o qué novedades llegan a su cada vez más nutrido catálogo entre series, películas, documentales y más.

En cuanto a series, el 19 de marzo se lanzará la nueva obra del creador de La casa de papel, Alex Pina: se trata de Sky Rojo que, con acción centrada en España, tiene en su elenco a la argentina Lali Espósito, y trata sobre tres mujeres que huyen de un proxeneta y su círculo.

También se estrenarán El reino perdido de los piratas, docuserie sobre los verdaderos piratas del Caribe (llega el 15); el thriller mexicano ¿Quién mató a Sara? (el 24); y Los Irregulares (el 26), producción sobrenatural basada en las novelas de Sherlock Holmes.

A continuación, el calendario de series que llegan en marzo:



1 de marzo

The Challenge: El infierno II

The Challenge: El duelo



9 de marzo

La casa flotante (original)

12 de marzo

The One (original)

Paradise PD: Parte 3 (original)

15 de marzo

El reino perdido de los piratas (original)

Black Ink Crew: Nueva York (temporada 1 y 2)

17 de marzo

El caso Wesphael: Conmoción en Bélgica (original)

19 de marzo

Sky Rojo (original)

Formula 1: Drive to Survive (temporada 3, original)



22 de marzo

Navillera (original)



24 de marzo

¿Quién mató a Sara? (original)

25 de marzo

Millennials (temporada 3)



26 de marzo

Nailed It!: Problema doble (original)

Los Irregulares (original)

31 de marzo

Haunted: Latinoamérica (original)

Mamá adolescente 2 (temporada 1 y 2)



cine Las películas que llegan

Marzo arrancará con la incorporación de las tres primeras películas de Karate Kid, para acompasar el éxito que ha tenido la serie derivada Cobra Kai. Entre otras novedades, la principal apuesta es la comedia familiar ¡Hoy sí!, con Jennifer Garner y Edgar Ramírez como unos padres que sienten que le dicen demasiadas veces "no" a sus hijos, así que resuelven que, durante 24 horas, solo le dirán que sí a todo el mundo. Se estrenará el 12 de marzo.

Además, el 3 llegará Moxie, comedia dirigida por Amy Poehler y protagonizada por Hadley Robinson (Mujercitas), y el 26 el musical juvenil El campamento de mi vida.

A continuación, el calendario de películas que llegan en marzo:

1 de marzo

Karate Kid

Karate Kid II

Karate Kid III

Nada es lo que parece

Nada es lo que parece 2

How to Be Really Bad

Sexy por accidente

3 de marzo

Moxie (original)



5 de marzo

Lavaperros (original)



8 de marzo

Halloween

11 de marzo

Akelarre (original)



12 de marzo

¡Hoy sí! (original)

Vidas de papel (original)

15 de marzo

La cacería



19 de marzo

Sin hijos (original)

26 de marzo

El campamento de mi vida (original)

31 de marzo

El Hombre Araña 2

Baile caliente

Ángeles y demonios

Como si fuera la primera vez

documentales y más Otras novedades

1 de marzo

Biggie: I Got a Story to Tell (original)

Connected



3 de marzo

Mark Hoffman: Un falsificador entre mormones (origina)

10 de marzo

Last Chance U: Basketball (original)



15 de marzo

Es personal



16 de marzo

RebellComedy: Raus aus`m Zoo (humor, original)

17 de marzo

Operación Varsity Blues: Fraude universitario en EE. UU. (original)



24 de marzo

Seaspiracy: La pesca insostenible (original)



31 de marzo

Not a Game

Niños y familia



2 de marzo

Fabuloso vocabulario (temporada 5, original)



5 de marzo

Los fantasmas de la ciudad (original)



9 de marzo

StarBeam (temporada 3, original)

15 de marzo

Power Players (temporada 1)



16 de marzo

Waffles y Mochi (original)



19 de marzo

Country Comfort (original)

Alien TV (temporada 2, original)

22 de marzo

La casa con un reloj en sus paredes



25 de marzo

Agencia secreta de control mágico (original)



30 de marzo

Los Octonautas y el Cinturón de Fuego (original)

31 de marzo

Las travesuras de Peter Rabbit



Anime



4 de marzo

Titanes del Pacífico: Tierra de nadie (original)

18 de marzo

B: The Beginning: Temporada 2: Sucesión (original)



25 de marzo

DOTA: Sangre de dragón (original)