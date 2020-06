¿Qué ver en Netflix? Las películas y series que estrenan en julio de 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julio empieza en una semana y con eso, Netflix prepara varios estrenos. Hay algunas series populares que incorporan temporadas, y llegan otras películas para refrescar el catálogo. Acá, un resumen de lo que habrá para ver este próximo mes en la plataforma de streaming.

Series: "Las chicas del cable" y varias más

El 3 de julio llegará la sexta y última temporada de la serie española Las chicas del cable. Se cerrarán las aventuras de este grupo de muchachas en la España franquista, entre amores, trabajo y vínculos. "A Lidia (Blanca Suárez), Marga (Nadia de Santiago), Carlota (Ana Fernández) y Óscar (Ana Polvorosa) les queda una última lucha, y esta vez será por todas", dice el resumen del tráiler final presentado recientemente.

A mitad de mes, el 17, llegará Maldita, nueva serie de Netflix protagonizada por Katherine Langford (13 Reasons Why), que es una nueva versión de la leyenda de Arturo y esa búsqueda de la espada ancestral, ahora vista desde la perspectiva de Nimue (Langford).

Y para el 31 de julio están previstos el estreno de la segunda temporada de The Umbrella Academy, este particular equipo de superhéroes que sorprendió con una entretenidísima primera temporada; y también llegará Vis a Vis: El oasis, última temporada de la serie española en la que Zulema y Macarena se pondrán al hombro un espectacular atraco.



Otras novedades para julio serán el estreno de Zac Efron: Con los pies sobre la tierra, el 10 de julio, en el que el protagonista de High School Musical viajará por el mundo junto a Darin Ollen, experto en bienestar, para buscar formas más sanas de vivir; y las llegadas de la quinta temporada de Jane The Virgin (6 de julio) y de la temporada 7 de The Blacklist (18 de julio).

A continuación, el resto de las series y programas que se estrenarán:



1 de julio

Karppi (temporada 2)

Da el sí (reality)



2 de julio

Warrior Nun



3 de julio

JU-ON: Orígenes

8 de julio

Desplazados (miniserie)

¿Era amor?



9 de julio

The Protector (temporada 4)



10 de julio

De cita en cita: Brasil (reality)

15 de julio

Oscuro deseo

Cambio de piel: Antes y después



16 de julio

La celestina de la India



17 de julio

El desafío del beso

21 de julio

How to Sell Drugs Online (Fast) (temporada 2)



22 de julio

Símbolos



24 de julio

¡A cantar! España

26 de julio

Chicas buenas (temporada 3)



29 de julio

Inside the World’s Toughest Prisons (temporada 4)



31 de julio

Get Even

Películas

Julio tendrá una cantidad de estrenos originales de Netflix en materia de películas, y eso incluye la segunda parte de la comedia romántica El stand de los besos, el 24 de julio, en la que Elle intentará mantener una relación a larga distancia, postular a universidades y empezar una amistad que podría cambiar todos sus planes.

Además, el 10 llegará La vieja guardia, una de acción sobre guerreros inmortales que protagoniza Charlize Theron. Y en cuanto a las incorporaciones de la plataforma resaltan La lista de Schindler (1 de julio), Top Gun: Reto a la gloria (15 de julio), Spider-Man: De regreso a casa (16 de julio) y Harry Potter y la cámara secreta (el 30 de julio).

A continuación, la lista completa de películas, además de las mencionadas:

1 de julio

Bajo el sol de Riccione (original)

​La lista de Schindler

Un detective suelto en Hollywood I y II

El crimen del padre Amaro

Francotirador

Patinando a la gloria

Billy Elliot

Tres son multitud

2 de julio

Jigsaw: El juego continúa



3 de julio

Atrapa ese email (original)

Una mente canina (original)

15 de julio

Los infieles (original)

Norbit



16 de julio

Encuentro fatal (original)

Spider-Man: De regreso a casa



24 de julio

Galletas de animalitos (original)

​Ofrenda a la tormenta (original)

27 de julio

Pitch Perfect 3: La última nota



29 de julio

​Hater (original)

30 de julio

Harry Potter y la cámara secreta



31 de julio

Extraordinario