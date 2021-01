¿Qué ver en Netflix? Las películas y series que estrenan en febrero de 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llega febrero y también llegan más estrenos a Netflix, que para el segundo mes de 2021 tiene como plato fuerte A todos los chicos: para siempre, una continuación de uno de los últimos éxitos del catálogo de la plataforma.



Destacan además el estreno de algunos títulos originales (El baile de las luciérnagas, Todos mis amigos están muertos y Ginny & Georgia) y nuevas temporadas de ficciones como Hache Sobre los contenidos que no son de Netflix, destacan la saga completa de Crepúsculo y la llegada de clásicos como El Pianista, Karate Kid, Moonrise Kingdom y Misión Imposible.



A continuación, el calendario de series que llegan en enero:



1° de febrero "Karate Kid", "Spiderman" y más

PELÍCULA| Para continuar la experiencia de Cobra Kai, Netflix estrena la primera película de Karate Kid. Daniel LaRusso llega a Los Ángeles dispuesto a hacer amigos, pero rápidamente se convierte en el blanco de los ataques de un grupo de estudiantes de karate. Por eso, le pide ayuda a Miyagi, un maestro de artes marciales que cambiará su vida.



PELÍCULA| Spiderman (2002) revive un clásico de los cómics. Luego de sufrir la picadura de una araña genéticamente modificada, Peter Parker, un estudiante de secundaria tímido y torpe, adquiere increíbles capacidades como arácnido. Pronto comprenderá que su misión es utilizarlas para luchar contra el mal y defender a sus vecinos.



PELÍCULA| Call Me By Your Name cuenta la historia de Elio y Oliver, un adolescente y un adulto que se enamoran en un verano italiano en plenos años ochenta. Lo prohibido de este amor, la delicada fotografía, las referencias burguesas de arte e intelectualidad y la estética hicieron de este film una de las películas románticas más celebradas de los años 2010 y marcó un nuevo rumbo del cine LGBT mainstream.



3 de febrero "El baile de las luciérnagas" y otros estrenos

SERIE |Tres décadas, dos amigas, una gran historia. El baile de las luciérnagas, con Katherine Heigl y Sarah Chalke, está basada en la exitosa novela de Kristin Hannah.



PELÍCULA | Black Beach muestra la historia de abogado con un gran futuro se ve forzado a sumergirse en su pasado tras aceptar mediar en un secuestro cuyo responsable es un viejo amigo.



PELÍCULA | Todos mis amigos están muertos es una película polaca de Netflix. Es una película de comedia, tono cínico, picante e irreverente. Un grupo de amigos en una fiesta de Nochevieja atraviesa un torbellino de eventos que exponen secretos, rompen corazones y conduce a un resultado bastante impactante.

5 de febrero La segunda temporada de "Hache" y más

SERIE | En la segunda temporada de Hache, el protagonista se enfrenta a una nueva vida. Tiene que convencer al gángster Lucky Luciano de que ella puede hacerse cargo del negocio de la heroína de Barcelona y demostrar a todo el mundo, empezando por ella misma, que es capaz de tomar las decisiones que se esperan de un jefe.



SERIE | Ciudad Invisible es una serie de televisión web brasileña de fantasía de Carlos Saldanha, basada en un guión de Raphael Draccon y Carolina Munhóz.​



PELÍCULA| Malcolm & Marie es una película estadounidense de drama romántico escrita y dirigida por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya y John David Washington. Muestra la vida de dos cineastas, que al regresar a casa después del estreno de su película, la noche da un giro cuando surgen revelaciones sobre su relación, poniendo a prueba su amor.



PELÍCULA| L'ultimo paradiso está escrita y dirigida por Rocco Ricciardulli y sigue la historia de Ciccio Paradiso, un joven agricultor que, como muchos, trata de sobrevivir y formar un futuro en la complicada década de los años cincuenta, en Italia.



10 de febrero La nueva de Tom Hanks y una comedia

PELÍCULA| Noticia del gran mundo, protagonizada por Tom Hanks, muestra la historia de un veterano de la Guerra Civil que va de pueblo en pueblo para leer las noticias emprende un arriesgado viaje para darle un nuevo hogar a una niña huérfana.



PELÍCULA| Hedi y Cokeman: distribuidores de productos muestra a dos torpes narcotraficantes aprovechan sus conexiones familiares para impulsar su pequeño negocio. Una comedia poco refinada basada en la serie web.



12 de febrero "A todos los chicos: para siempre"

PELÍCULA| En A todos los chicos: para siempre, Lara Jean Covey se prepara para el fin de la escuela y el comienzo de la adultez, pero un par de viajes la llevan a reflexionar sobre cómo será su vida con la familia, los amigos y Peter tras graduarse.



15 de febrero Llega la saga completa de Crepúsculo

PELÍCULA| Netflix estrena la saga completa de Crepúsculo. Son cinco películas de fantasía romántica basadas en las cuatro novelas de la autora estadounidense Stephenie Meyer. Las estrellas de la película fueron Kristen Stewart, Robert Pattinson, y Taylor Lautner.

PELÍCULA| En Escape a la libertad, una asesina profesional que trabaja para una organización criminal de Boston trata de proteger a un muchacho de 12 años al que ha dejado huérfano. Su decisión pone a ambos en el punto de mira de otros asesinos.



16 de febrero Una película interactiva y "La chica danesa"

PELÍCULA| En Misión Safari: Una película interactiva de You vs. Wild, la cerca de protección de los animales de una reserva en Sudáfrica colapsa y Bear Grylls acude al rescate, pero va a necesitar tu ayuda. La situación es compleja: un león que escapó acecha el pueblo y un babuino que también logró huir se dirige hacia los acantilados, por lo que es necesario restablecer la electricidad antes de que se escapen más animales.



PELÍCULA| En La chica danesa, un matrimonio de artistas, ambos jóvenes pintores daneses, son protagonistas del primer cambio de sexo de la historia. Greta y Einar descubren que dentro del delgado esposo vive Lili, una joven tímida que empieza a desplazar a Einar hasta tomarse por completo su personalidad y su cuerpo.



PELÍCULA| El pianista muestra la historia del polaco de origen judío Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody) vive en su Polonia natal junto a su familia cuando en 1939 los nazis invaden su país. A partir de ese momento será testigo de la creación del Ghetto de Varsovia, la deportación y exterminio de los judíos europeos por parte de los nazis.

PELÍCULA| Netflix suma a su catálogo las partes II y III de Volver a futuro, un clásico de viajes en el tiempo protagonizado por Michael J. Fox.

PELÍCULA| En Scarface, Antonio «Tony» Montana (Al Pacino) es un expresidiario cubano que llega a los Estados Unidos durante el éxodo de Mariel en mayo de 1980. Junto a su mejor amigo, Manolo «Manny» Ribera (Steven Bauer), son recluidos en Cayo Hueso con el resto de los demás refugiados cubanos a la espera de una resolución política.



PELÍCULA | En Moonrise Kingdom es el año es 1965, y los residentes de Nueva Penzance, isla en la costa de Nueva Inglaterra, viven en una comunidad que parece estar libre de algunas de las cosas malas que suceden en el resto del mundo. Sam y Suzy de doce años se han enamorado y deciden huir. Pero una tormenta violenta se está acercando a la isla, obligando a un grupo de adultos a movilizarse y encontrar a los chicos antes de que ocurra una tragedia.



20 de febrero "Misión imposible 6"

PELÍCULA | En Misión Imposible 6, un traficante de armas y un grupo de terroristas pretenden realizar un triple ataque nuclear con tres artefactos de plutonio, los cuales se pierden. Ethan Hunt y su equipo tendrán que recuperarlos antes de que caigan en las manos equivocadas.



23 de febrero Un documental sobre Pelé

PELÍCULA | El documental abordará el período de 12 años en el que el tres veces campeón mundial "pasó de ser un joven as en 1958 a un héroe nacional durante una época radical y turbulenta en la historia brasileña", según la presentación de Netflix.



24 DE FEBRERO Llega "Ginny & Georgia"

SERIE | En busca de un nuevo comienzo, la adolescente Ginny y su madre, Georgia, se mudan a otra ciudad. Pero los secretos del pasado de Georgia ponen en peligro su intento.