Tres opciones en streaming para ver el fin de semana

"Ralph el demoledor"

Cuando el villano quiere ser el héroe al menos por un rato

La vida de Ralph es bastante monótona como el villano de un arcade. Este personaje no está feliz en su juego, y decide irse a buscar una medalla en otro juego, pensando que, así, los demás personajes lo aceptarán. En sus aventuras terminará en Sugar Rush, un mundo dulce y colorido de automovilismo donde conoce a Vanélope, una falla del juego que quiere competir en las carreras. Aunque junto a Ralph llegaron unos monstruos que comenzarán a destruir ese mundo. Una película que habla sobre la aceptación de uno mismo y que demuestra que hasta los villanos pueden ser héroes si se lo proponen.



Director: Rich Moore. Con las voces de: John C. Reilly, Jane Lynch y Sarah Silverman. Dónde: En el básico de Nuevo Siglo Now y en Netflix.



¿Está buena? Sí, es una película con una gran carga nostálgica a los arcades de los años 80. Estuvo nominada al Oscar como mejor película animada en 2012.