¿De qué trata realmente "El asesinato de Gianni Versace"?

Al diseñador e ícono de la moda Gianni Versace le pegaron dos tiros en la cabeza en 1997. Fue en la escalera de la entrada de su mansión en Miami, mientras el empresario, que tenía 50 años, volvía de una caminata matinal y comprar el diario en un café de su barrio, Ocean Drive.

El victimario fue Andrew Cunanan, un asesino serial que mató a cuatro personas durante cuatro meses antes de ejecutar a Versace. Después del asesinato del diseñador, Cunanan logró escapar de la policía durante una semana. Luego se mató con un arma en su bote.

El homicidio del magnate italiano y la fallida persecución de Cunanan son el centro de El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story, la nueva serie dramática que se estrena mañana a las 22.00 en FX.

El drama, producto de el prolífico Ryan Murphy -creador de las series Glee, American Horror Story y Feud, entre otras- es una continuación de la antología televisiva que inauguró en 2016 con la premiada Crímenes americanos: El caso O.J. Simpson.

En la serie de ficción, que ganó nueve premios Emmy y está disponible en Netflix, se mostraron los entretelones del mediático juicio al exjugador de fútbol americano, quien fue acusado y declarado inocente del asesinato de su exesposa Nicole Brown y Ron Goldman, un amigo de ella.

Más allá de la meticulosa reconstrucción de cómo actuaron de todos los involucrados en el juicio, lo que la primera temporada de Crímenes americanos logró, fue encapsular un momento de la sociedad estadounidense en el que el racismo y la lucha de clases se convirtieron en una discusión popular gracias a la televisación de un caso polémico hasta hoy.

De alguna forma Crímenes americanos (así tradujo Netflix a la antología) está más cerca de ser una serie social que criminal. Hasta ahora, en sus dos temporadas los homicidios han generado los principales disparadores de ambas historias y eso es lo que Murphy y su equipo buscan: en hecho polémico que sea capaz de abrir una discusión mayor.

Así es que apareció la imprevista muerte de Versace. Si bien la promoción de la serie es dedicada principalmente al retrato que los actores Édgar Ramírez y Penélope Cruz hacen de los hermanos Gianni y Donatella Versace, el verdadero foco de la nueva entrega está puesto en Cunanan, el asesino encarnado por el actor Darren Criss.

Al igual que en El caso O.J. Simpson, la nueva producción de Murphy tomó una investigación periodística como base para la construcción de una ficción de formato de miniserie. En el caso de El asesinato... (que tendrá nueve episodios) ese libro es Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History, escrito por la periodista Maureen Orth, quien trabajaba para la revista Vanity Fair cuando sucedió el homicidio (ver recuadro con una entrevista).

Tanto Orth como la serie lidian con dos preguntas: ¿quién fue Cunanan? y ¿Qué lo llevó a matar a cinco hombres, entre ellos el diseñador italiano.

Darren Chriss es Andrew Cunanan en American Crime Story: Versace

Versace, su imperio y su vida amorosa aparecen de forma intermitente con la serie según las primeras reseñas publicadas. El drama comienza con el asesinato y luego retrocede el reloj para narrar uno a uno las víctimas de Cunanan.

El “crimen americano” al que refiere el título de la antología no solo alude a esas muertes, sino también al fallido proceso de investigación por parte de la Policia de Miami, al igual que el clima homofóbico en la sociedad estadounidense a fines de la década de 1990.

Una de las teorías planteadas en torno al asesinato de Versace es que podría haber sido detenido. Cunanan figuraba en la lista de los más buscados pero debido a sus vínculos y los de sus víctimas con la comunidad gay, el caso no fue prioritario para la agencia federal.

De hecho, de acuerdo al libro escrito por Orth, Cunanan -resentía la forma de vida del empresario (quien era abiertamente gay)- Además, según la periodista, solo participó de un encuentro confirmado entre ambos, que sucedió en un club de San Francisco, donde testigos recordaron un pequeño intercambio.

Mientras que en El caso O.J Simpson Murphy recreó en detalle un caso altamente reproducido en los medios masivos de comunicación, con El asesinato de Gianni Versace el talento narrativo del productor se verá puesta a prueba en su manualidad para unir los puntos que faltan. Sin dudas, se tomará las libertades creativas necesarias para entretener .

De todas formas, y con la promesa de un trabajo a primera vista interesante de un reparto diverso de estrellas, la nueva serie de FX tiene todo para estar a la altura de su antecesora. Especialmente si logra ir más allá de una muerte a sangre fría para abrir una discusión relativa a los problemas sociales.