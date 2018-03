Un todoterreno que conquista la televisión

Cuando lo presentó en la última edición de los Grammy el pasado enero, James Corden recordó que Donald Glover, con apenas 34 años, ya tiene un Emmy y un Globo de Oro. Eso fue justo antes de que Childish Gambino, ese alter ego que creó este guionista, actor, productor y director hace casi una década para su faceta musical, subiera al escenario del Madison Square Garden con su increíble falsete, para interpretar “Terrified”, parte de su último disco, Awaken, My Love, que esa noche ganó un Grammy de los cinco a los que estaba nominado (incluyendo disco del año) como mejor interpretación R&B.



Pero aparte de la música, Glover no para y hoy a las 22.30, en Fox Premium y en la app de Fox, estrena en televisión la segunda temporada de Atlanta (la primera temporada está en la App de Fox y en Netflix), serie por la que ganó dos Emmy (actor y director de comedia), un Globo de Oro el año pasado, y la admiración de todo el mundo. Eso hace que uno se pregunte si a este muchacho todo le sale bien. Y la respuesta es un clarísimo sí.



Claro que Donald Glover (sin parentesco alguno con Danny Glover) le debe mucho a SoundCloud como músico, así como a Tina Fey hablando ya de la actuación, guión y comedia. Ella lo llamó para ser guionista de la serie 30 Rock, por la que ganó tres premios del gremio de guionistas y con la que todo comenzó.



Trailer de la primera temporada de la serie "Atlanta"

Desde el año pasado, Glover es el creador, escritor principal, director ocasional y protagonista de Atlanta, una gran comedia negra sobre la vida de cuatro negros -tres hombres y una mujer cuyas vidas no van a ningún sitio, y ellos comienzan a darse cuenta de eso-, que en su primera temporada ganó importantes premios y la admiración y el respeto del mundo televisivo.



Es que Atlanta es una ficción única en la que se logra atrapar el zeitgeist (espíritu de la época) a través de escenas de la vida común, como antes lo hicieron Lady Dynamite, Master of None o Better Things. Ambientada en la ciudad del sur del título, la serie también presenta un entorno poco amigable para ver por televisión. Earnest “Earn” Marks (Glover), un estudiante de Princeton con deudas y desempleado, intenta entrar al negocio del rap gracias a su primo Alfred “Paper Boi” Miles (Brian Tyree Henry), quien creó una canción que suena por todos lados. Mientras avanza en su carrera, Paper Boi continúa con sus negocios de la droga y manteniendo a Darius (un genial Lakeith Stanfield), quien vive drogado todo el día y es guardaespaldas, consejero, casero del rapero y responsable de la mayoría de las risas de la serie.



Atlanta se destacó gracias a su mezcla extraña de tonterías, humor y amistades de la vida real, donde nada desentona ni parece forzado.



Donald Glover, un todoterreno al que nada le sale mal. Foto: Archivo

Claro que este no es el único producto que tiene preparado Glover para este año, ya que en pocas semanas se pondrá el traje de Lando Calrissian (que en la saga original interpretó Billy Dee Williams) para la nueva película derivada de la saga de George Lucas: Han Solo: Una historia de Star Wars. En la película, que dirigió Ron Howard, Glover interpretará a un joven Lando y además de presentar cómo se hace amigo de Han Solo (al que interpretará Alden Ehrenreich), contará cómo el famoso Halcón Milenario pasa de las manos de Lando a las de Solo y Chewbacca. Como si ser parte de la franquicia de Star Wars no fuera suficiente para el actor, para el año próximo se espera el estreno de El Rey León, película en la que un increíble reparto prestará sus voces para contar de nuevo, la historia de un clásico de Disney. Este film contará, además, con las voces de Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Beyoncé, John Oliver y James Earl Jones.



Si hay una realeza en Hollywood, que vaya haciendo espacio para Donald Glover, quien ya ha conquistado música y televisión y no tiene intenciones de detenerse allí. Es lo que se dice un artista completo que, encima, todo lo que toca lo convierte en oro.