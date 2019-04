"Titans": el origen de unos oscuros y poco conocidos superhéroes está en Netflix

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los superhéroes no son solo un fenómeno del cine, tienen una gran presencia, cada vez mayor, en la pantalla chica con variadas propuestas y resultados.

Hay series que apuntan al público más juvenil (Supergirl, The Flash o Legends of Tomorrow), que son más bien inocentonas, con claros personajes buenos y malos, y están las que son más para un público más adulto; en su mayoría fueron esas creaciones surgidas de la ahora extinta alianza entre Marvel y Netflix. En ese lugar también se encuentra Titans, que Netflix estrenó hace poco.

Titans, que tiene apenas once episodios de una hora en esta primera temporada (ya se confirmó la segunda donde se suman más personajes), fue creada por Akiva Goldsman (ganador del Oscar por el guion de Una mente brillante), Geoff Johns y Greg Berlanti, tres nombres asociados a los superhéroes del cine y la televisión. Goldsman escribió el guion de Batman eternamente y Batman y Robin y produjo Constantine y Hancock. Mientras Johns, además de haber sido presidente de DC Entertainment hizo el guion de Aquaman, Escuadrón Suicida y se encargará de Mujer maravilla 1984; Berlanti por su parte se ha destacado como showrunner de series como The Flash, Legends of Tomorrow, Arrow y Supergirl, que se emiten por Warner Channel y están en Netflix.

Tráiler de la serie "Titans"

Lo que aquí se cuenta es el inicio de los Titanes (ya tienen una serie animada, Los jóvenes titanes y el año pasado llegaron al cine), un ensamble de superhéroes más bien menores dentro del universo DC. Titans comienza con el detective Dick Graywon (Brenton Thwaites), alter ego de Robin, quien se aleja de su antiguo mentor, Batman, para comenzar una carrera en solitario. En esa nueva ciudad se topará con la tímida Rachel (Teagan Croft), quien descubre que toda su vida ha sido una mentira, y con una mujer con poderes y amnesia llamada Kory (Anna Diop), que busca saber de dónde viene y porqué está buscando a Rachel. A ellos se les sumará Gar (Ryan Potter), un joven capaz transformarse en un tigre color verde. Y mientras estos personajes van ganando confianza entre sí, empezarán a huir de una peculiar familia de asesinos que busca insistentemente a Rachel quien, ya se sabe, se convertirá en la poderosa Raven. En el camino, este cuarteto impensado también se irá encontrando con otros héroes de antifaz y capa, como los justicieros Hawk y Dove (Alan Ritchson y Minka Kelly), y al nuevo e inmaduro Robin, que los salvará en más de una ocasión.

Con un tono más realista y similar a Jessica Jones o Daredevil, Titans va encontrando su identidad como serie. Mientras la trama se asemeja a las series que se encuentran en Warner, el tono y la estética la acercan más a las producciones de Netflix y Marvel, con violencia gráfica, bastante sangre y escenas de pelea muy bien coreografiadas. También es más madura, presentando conflictos éticos en estos héroes, que no deja de tener sus momentos graciosos, que son, en su mayoría involuntarios pero efectivos.

Brenton Thwaites interpreta a Richard Greyson, también conocido como Robin. Foto: Difusión

Un buen diseño de producción y varios guiños al universo de superhéroes de DC (como el lazo de Mujer maravilla o las menciones a Batman y sus enemigos) quedan relegados por la velocidad de la serie, a la que hay que darle tiempo para que comiencen a responderse las muchas inquietudes que generan estos episodios.

Aunque el problema que tiene la serie, como le pasa a la mayoría de las películas de DC, es que intenta convencer que su trama es muy seria y muy oscura, siendo por momentos acartonada. Y si bien es violenta y gráfica, los Jóvenes Titanes se han destacado por su nivel de humor, que aquí y por ahora no aparecen mucho.