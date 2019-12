"The Witcher", la serie de Netflix que mezcla fantasía, magia y mucha violencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antes que llegara el final de Game of Thrones, las cadenas comenzaron a buscar una nueva épica que pudiera llenar el vacío que dejó la popular serie de HBO. Si bien GOT continuará gracias a una serie de precuelas ambientadas en ese mismo universo, ya no habrá más luchas por el poder entre los Targaryen, Lannister o Stark.

HBO estrenó este año Watchmen, serie inspirada en la novela gráfica de Alan Moore, y His Dark Materials, que se basa en las novelas de Phillip Pullman. El servicio de Amazon Prime lanzó Carnival Row que tiene a Cara Delevigne y Orlando Bloom (Legolas en El señor de los anillos) y se basa en las novelas de Travis Beacham, y mezcla fantasía con acción y misterio.

Además, la misma plataforma comenzó a desarrollar una producción sobre la saga El señor de los anillos, que se convertirá en una serie y se estrenará el año próximo. Es, según se ha dicho, la producción más cara que se haya hecho, aunque como se sabe, más dinero no siempre significa mejores resultados. Si bien la historia de J.R.R. Tolkien es muy conocida gracias a la adaptación que realizó Peter Jackson en cines, los planes para volver a pisar Tierra Media se deben, en parte, a la falta de la historia ambientada en Poniente, Game of Thrones.

Y mientras Amazon buscaba elenco para su serie, Netflix tampoco quiso perder el tiempo y encontró una saga literaria que tuviera esos mismos componentes distintivos: batallas, épica, monstruos y personajes que se mueven en una zona gris de la moral. Así llega The Witcher, la serie que protagoniza Henry Cavill y que desde hoy está disponible en el servicio de streaming.

Henry Cavill como Geralt de Riva en la serie The Witcher. Foto: Difusión

The Witcher comenzó como una serie de novelas fantásticas escritas por el autor polaco Andrzej Sapkowski, que apareció a mediados de 1990. La saga se centra en Geralt de Rivia (en la serie, Cavill), un brujo de pelo blanco que es algo así como un guerrero con habilidades sobrenaturales, que protege a la humanidad de todo tipo de criaturas. En sus aventuras, se encuentra con hombres lobo, vampiros, ogros, cambiaformas, ghouls y varias otras que tienen como denominador común ser bastantes grotescas y peligrosas.

La serie comienza sin mayores explicaciones; no se conoce ni dónde estamos ni cuándo se desarrolla la historia. Y mientras Geralt llega a Blaviken, un pequeño pueblo, para reclamar una recompensa por haber cazado un monstruo, un ejército llega a invadir Cintra, donde una joven princesa tiene que aprender de golpe que hay una misión para su vida y tiene varios secretos y poderes por descubrir.

Los primeros cinco episodios de esta serie, a los que El País tuvo acceso, tienen una narración compleja. La trama se desarrolla en varios tiempos y lugares en simultáneo, lo que puede complicar al espectador distraído. Igualmente, buenas escenas de peleas, muchas sangre y algunos monstruos entretienen y también llenan el ojo.