"The Umbrella Academy" y las otras series que tendrán nueva temporada en Netflix

La serie The Umbrella Academy se convirtió en uno de los éxitos de Netflix del año pasado. La serie sobre esta familia disfuncional de superhéroes, que tiene que volver a reunirse para resolver el misterio de la muerte de su padre adoptivo e intentar conocer las razones de un apocalipsis en el futuro, tiene confirmada su segunda temporada y hoy se anunció la fecha de estreno: el 31 de julio. Y fueron los actores los encargados de anunciar, desde sus hogares, cuándo regresará la familia Hargreeves.

El 1 de octubre de 1989 nacieron 7 humanos extraordinarios. El 31 de julio de 2020, regresarán. pic.twitter.com/Qnxd8A91VO — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 18, 2020

Si bien el coronavirus ha afectado la grabación de series y películas, Netflix anunció que varios de sus éxitos tendrán nueva temporada. Muchos de los títulos confirmados son recientes fenómenos en al servicio de streaming.

Una de estas series confirmadas es Sex Education, el simpático drama adolescente que llegó a Netflix el año pasado ya estrenó su segunda temporada, y si bien no tiene fecha su tercera entrega, ya está confirmada, lo que significa un alivio para los fanáticos del querible Otis que interpreta Asa Butterfield, y su banda de amigos.

Stranger Things es una de las series más populares de Netflix y también tendrá una nueva temporada, la cuarta, muy esperada después del final de la tanda anterior que finaliza con Hopper (David Harbour) posiblemente dentro de una instalación soviética. Esta ficción, protagonizada por Winona Ryder y Millie Bobbie Brown, fue una de las que tuvo que detener su producción por el coronavirus.

Si bien se pensaba que la comedia Atypical tendría solo tres temporadas, Netflix decidió regalar una más, que ya se confirmó y todavía no tiene fecha de estreno. También el drama You tiene confirmada una temporada 3, aunque no fue de forma oficial sino gracias a un desliz de su protagonista. Penn Badgley, durante una entrevista con el portal Entertainment Tonight, dejó entrever una tercera temporada para luego decir que no sabe nada sobre una eventual continuidad.

No solo Estados Unidos presenta las series más esperadas de Netflix, así lo demuestra la entreverada y cautivante Dark. La alemana, una de las más esperadas y mejor calificadas dentro de la plataforma según varios portales como Rotten Tomatoes, tiene ambiciosos planes para su tercer y último ciclo donde varios de los misterios que se han ido contando tendrán su cierre.

Llegó desde Noruega a inicios de este año y rápidamente se convirtió en una tendencia gracias a combinar las leyendas nórdicas con una buena historia policial. La trama de Ragnarok se centra en un joven que al volver al pueblo en el que nació comienza a descubrir y desarrollar increíbles habilidades, como las de Thor. En esta segunda temporada, ya confirmada por Netflix, se continuará explorando el origen de la mitología noórdica a través de la historia de Thor y su hermano Loki.

Con un ejército de seguidores, Lucifer era una de las series más esperadas de la televisión abierta de Estados Unidos. Luego de su cancelación, rápidamente fue adquirida por Netflix, que iba a darle una temporada que ya se convirtió en dos (la nueva llegará este año), y posiblemente habrá una temporada extra. La serie, basada en el universo Sandman de Neil Gaiman, es protagonizada por Tom Ellis quien interpreta a Lucifer, el diablo que aburrido de estar en el infierno decide armar su propia vida en Los Ángeles.