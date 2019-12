The New York Times publicó una lista con las 30 mejores series de la década: mirala

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diario estadounidense The New York Times publicó un listado con las 30 mejores series internacionales de la década, y varios títulos conocidos por el público hispanoparlante forman parte de su selección.



Los autores de la lista explicaron que allí se no se incluyeron a las producciones guionizadas en Estados Unidos (esa será otra lista) ni aquellas que no puedan verse en territorio norteamericano.



Una de las primeras sorpresas es la inclusión de El Marginal, la serie producida por Sebastián Ortega para la TV Pública argentina, que quedó seleccionada en el puesto 12 de la lista. "Un ex policía se infiltra en una prisión de Buenos Aires que parece una villa miseria fortificada y felliniana, en un espectáculo que hace que los dramas de prisiones de Estados Unidos parezcan una licencia de trabajo en Disney", indica en su columna de opinión el periodista Mike Hale, acerca de la trama de la primera temporada de la ficción y sobre el rol de Pastor, interpretado por Juan Minujín.



Otra de las sorpresas es La casa de papel, la única serie española que participa del grupo de las 30 elegidas. Creada por Álex Pina y popularizada por su transmisión en Netflix, quedó ubicada en el puesto 21 de la lista. "Muy estilizada y con el estilo de Quentin Tarantino, cuenta la trama de un genio con gafas que contrata a ocho ladrones con nombres en clave para que roben la casa de la moneda. Esta producción es como un puzzle que utiliza trucos de tiempo, una narración poco fiable y gráficos sorprendentes, además de cualquier otra idea que se te pueda ocurrir, para engancharte a esta trama”, define el periodista.



A continuación, la lista completa de las 30 mejores series internacionales según The New York Times:

1 Prisoners of War (Israel)



2 Sherlock (Inglaterra)



3 The Bureau (Francia)



4 Happy Valley (Inglaterra)



5 Gomorrah (Italia).



6 The Crown (Inglaterra)



7 Chewing Gum (Inglaterra)



8 Fauda (Israel)



9 Killing Eve (Inglaterra)



10 A Very English Scandal (Inglaterra)



11 - Detectorists (Inglaterra)



12 El Marginal (Argentina).



13 Fleabag (Inglaterra)



14 The Bridge (Dinamarca - Suecia)



15 Unforgotten (Inglaterra)



16 Strong Girl Bong-soon (Corea del Sur)



17 Moone Boy (Irlanda)



18 Babylon Berlin (Alemania)



19 Please Like Me (Australia)



20 Kingdom (Corea del Sur)



21 Money Heist (España).



22 Deutschland 83 (Alemania)



23 The Returned (Francia)



24 Norsemen (Noruega)



25 My Mad Fat Diary (Inglaterra)



26 Three Times Manon’ and ‘Manon 5 Years On (Francia)



27 Broadchurch (Inglaterra)



28 Sacred Games (India)



29 Letterkenny (Canadá)



30 This Is England (Inglaterra)