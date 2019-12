"The movies that made us" o lo que no se conoce de los clásicos en una miniserie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Fue una produccion hermosa”, “todos congeniamos bien desde el inicio” o “nos convertimos en una pequeña familia” suelen ser las mentiras blancas que dicen el elenco en las presentaciones de las películas, y es parte del atractivo de la serie The movies that made us que se encarga de mostrar el lado poco conocido de cuatro clásicos modernos del cine americano.

Las peleas entre Patrick Swayze y Jennifer Grey es lo que se conoce de Dirty Dancing, aquel clásico de 1987 que se ambientaba en los sesenta y presentaba temas como las diferencias de clase y el aborto.

La química que se vio en pantalla entre Jennifer Grey y Patrick Swayze fue pura actuación, muestra la miniserie "The Movies That Made Us". Foto: Difusión

Lo que se cuenta en esta miniserie de Brian Volk-Weiss, el creador de The Toy That Made Us (está muy buena y es de Netflix también), es todo lo que implicó gestar esa película. Las peleas entre los productores, la firmeza de la escritora por conseguir las canciones que quería, o la destreza del director por continuar filmando los errores de los actores, se muestran con un rítmo acelerado y un tanto cómico.

"Duro de matar", otro clásico que presenta su historia en esta serie de Netflix. Foto: Archivo

Compuesta por apenas cuatro títulos (los otros son Mi pobre angelito, Los cazafantasmas y Duro de matar) esta primera temporada ya se estrenó en Netflix.

Al igual que sucedía en la otra miniserie de Brian Volk-Weiss, The Toy That Made Us, sobre la creación de los juguetes más populares, los involucrados en el proceso creativo están presentes y dan su testimonio, el cual se contrapone con los recuerdos de otros involucrados para crear, de esta manera una visión de lo que realmente sucedió para que la película en cuestión lograra ser estrenada.