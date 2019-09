"The I-Land", la serie de Netflix que mezcla "Lost" con "Los Juegos del Hambre"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un grupo compuesto por 10 desconocidos se despierta en una isla desierta, y rápidamente se da cuenta de que hay algo que no anda bien. Nadie recuerda su pasado ni cómo llegó a esa isla. Así es The I-Land, la nueva apuesta de Netflix, creación de Neil LaBute (guionista de la serie Van Helsing) que cuenta con Kate Bosworth y Alex Pettyfer en su elenco.

La serie, por el adelanto que se conoció, mezcla un poco de Lost (creada por J.J. Abrams, Jeffrey Lieber, Damon Lindelof) con la saga juvenil Los Juegos del Hambre, ya que por alguna razón que seguramente se conozca en el estreno, ellos son parte de un experimento, o un juego mortal, del cual no pueden escapar. Y si alguien muere en esa isla, también lo hará en la realidad. Así, este grupo tendrá que averiguar cómo volver a sus hogares.

La actriz Kate Bosworth es KC en "The I-Land". Foto: Difusión

Si bien Kate Bosworth (la Lois Lane de Superman Returns) y Alex Pettyfer (el joven striper de Magic Mike) son las caras conocidas, el elenco también lo integran Natalie Martinez, quien participó en series como Under the Dome y es la voz de Meghan en la película animada Uglydolls, y Kyle Schmid, a quien se lo ha visto en series como Being Human y Arrow.

La miniserie "The I-Land" se estrena el 12 de setiembre en Netflix.