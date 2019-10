"The Irishman", "The Crown" y  los estrenos para Netflix para noviembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Todavía quedan varios días para que termine el mes, pero si usted es de esos espectadores ansiosos que planifica con tiempo su agenda de series y películas, ya querrá saber cómo viene el catálogo de Netflix para noviembre. The Irishman y las nuevas temporadas de The Crown, Queer Eye y The End of the F***ing World, están por llegar al gigante de streaming.



1° de noviembre "Atypical", "Queer Eye" y más

SERIE | En la tercera temporada de Atypical, Sam Gardner (Keir Gilchrist), un joven diagnosticado con trastorno del espectro autista, seguirá con búsqueda de independencia de su familia.



SERIE | American Son se basa en la aclamada obra de Broadway y cuenta la historia de Kendra Ellis-Connor (Kerry Washington), una mujer que trata de entender cómo desapareció su hijo mientras espera llena de angustia y rabia en una comisaría. Steven Pasquale, Jeremy Jordan y Eugene Lee también retoman sus roles para la adaptación, que explora la dinámica singular de una pareja interracial y su hijo a través de cuatro puntos de vista diferentes.

SERIE | En la quinta temporada de Queer Eye, Antoni, Bobby, Karamo, Tan y Jonathan llevarán su experiencia a Tokio para mejorar la vida de cuatro héroes mientras conocen los detalles de la cultura japonesa. Además, contarán con la ayuda de la actriz y modelo Kiko Mizuhara y tendrán como invitada especial a la comediante Naomi Watanabe.

SERIE | Protagonizada por Sean Harris, Ben Mendelsohn, Robert Pattinson y Lily-Rose Depp, The King narra la historia de Hal (Timotheé Chamalet), un príncipe caprichoso y sin interés por ejercer su derecho al trono de Inglaterra, ha abandonado las responsabilidades reales para vivir en libertad entre la plebe. Sin embargo, ante la muerte de su tirano padre, Hal se ve obligado a retomar la vida de la que quería huir para ser el nuevo rey: Enrique V.

DOCUMENTAL |En Fire In Paradise, los sobrevivientes cuentan sus historias desgarradoras del Camp Fire 2018, que destruyó la ciudad de Paradise y se convirtió en el incendio forestal más mortífero en la historia de California.



SERIE | Inspirada en hechos reales, Hache presenta la historia de Helena, una joven prostituta que empieza como peón en manos de Malpica, el jefe de una banda mafiosa, y asciende hasta llevar el control del tráfico de heroína de la organización.



SERIE | En la segunda temporada de The End of the F***ing World continuarán las historias de un joven psicópata y una chica rebelde que se embarcan en un viaje por carretera.



5 de noviembre Dr. Seuss llega a la cocina

SERIE | Huevos verdes con jamón narra el clásico infantil de Dr. Seuss. Un personaje conocido como Sam-I-Am le insiste a un personaje sin nombre a que pruebe un plato de huevos verdes con jamón. Este personaje desconocido no quiere probar el plato porque, según él, no le gusta. Sin embargo, Sam-I-am insiste.



8 de noviembre Nueva temporada de "Busted!"

SERIE | En la segunda temporada de Busted!, siete detectives abordan diferentes misterios en cada episodio para poder resolver el mayor de todos: ¿qué sucedió con el Proyecto D?

15 de noviembre Películas animadas y series sobre juguetes

PELÍCULA | Earthquake Bird es una película de misterio escrita y dirigida por Wash Westmoreland basada en la novela del mismo nombre de Susanna Jones. Está protagonizada por Alicia Vikander, Riley Keough, Naoki Kobayashi y Jack Huston.

PELÍCULA | I Lost My Body ("Perdí mi cuerpo") hace referencia a la condición de su protagonista, una mano cortada que deambula buscando a su cuerpo. Naoufel (Hakim Faris) es un joven huérfano que tras un accidente que le provoca la perdida de su extremidad derecha se siente incompleto. La mano del muchacho cobra vida y se escapa de los laboratorios en los que se encuentra para ser estudiada y conservada, para encontrar a Naoufel.



PELÍCULA | Con la película animada La Leyenda de Klaus, Netflix se prepara para las fiestas. El filma relata la historia de un cartero y un huraño fabricante de juguetes forjan una amistad inesperada en esta historia animada sobre el origen de Santa Claus.

SERIE | En la segunda temporada de The Toys That Made Us, se seguirán estudiando las mentes detrás de algunas de las franquicias de juguetes discuten la caída ocasional de sus creaciones valuadas en miles de millones de dólares.

17 de noviembre Tercera temporada de "The Crown"

SERIE | La tercera temporada de The Crown, empezará a finales de los sesenta para mostrar el nombramiento de Harold Wilson, el primer laborista, como Primer Ministro y terminará a finales de la siguiente década, con su segundo mandato. A lo largo de los episodios, se abordará la victoria de Inglaterra en el Mundial de Fútbol de 1966, la catástrofe de Aberfan, el alunizaje del Apolo XI, la investidura del Príncipe Carlos y la aceleración del proceso de descolonización de África y el Caribe.



22 de noviembre Segunda temporada de "Alta Mar"

SERIE | En la segunda temporada de la serie española Alta Mar, la ficción de ocho episodios está ambientada en los años cuarenta y sigue la historia de los pasajeros a bordo de un transatlántico, que viajan de Europa a América. Estos pasajeros viajan en busca de un futuro mejor, pero antes tendrán que hacer frente a un misterio que resolver: el crimen de una mujer que no aparece en la lista de pasajeros y a la que nadie recuerda.

27 de noviembre El estreno de "The Irishman"

PELÍCULA | Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci protagonizan The Irishman, de Martin Scorsese. Es una saga épica sobre el crimen organizado en la época de posguerra en Estados Unidos narrada desde la perspectiva del veterano de la Segunda Guerra Mundial Frank Sheeran, un estafador y sicario que trabajó con algunas de las personas más destacadas del siglo XX. A lo largo de las décadas, la película relata uno de los mayores misterios sin resolver: la desaparición del legendario líder de la Hermandad Internacional de Teamsters Jimmy Hoffa. Además, ofrece una visión magnífica de los mecanismos internos, las rivalidades y las conexiones del crimen organizado con la política dominante.