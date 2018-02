La televisión que no planea frenar su atractivo

Un año atípico será éste para las series de televisión. Sin el foco centrado en las esperadas temporadas de Game of Thrones o Stranger Things (habrá que esperar hasta 2019 para conocer cómo continúan esas historias), hay espacio para producciones nuevas y variadas al igual que varios regresos nostálgicos a la pantalla chica.



En 2018 habrá de todo, como en botica, para los seriéfilos. Finalmente y después de un año de su estreno en Estados Unidos, la premiada serie The Handmaid’s Tale se estrenará en Uruguay por la señal de cable Paramount Channel (será el 11 de marzo a las 23.00). La serie, emitida originalmente por la plataforma Hulu, hizo historia al llevarse el Emmy a Mejor serie dramática, convirtiéndose en la primera producción de streaming en conseguir ese premio. Un drama futurista que llegó en el momento justo y se anticipó a las denuncias de acoso sexual en Hollywood y al movimiento Me Too, tan vigente ahora.



Trailer de la serie "The Handmaid's Tale" que llega en marzo al cable uruguayo

La grilla televisiva de este año también tendrá las nuevas temporadas de producciones con varios años en pantalla. Ya se estrenó la séptima temporada de Homeland, la segunda de American Crime Story y la nueva de Los archivos x.



Más adelante también regresarán Genius, ahora con Antonio Banderas como el genio de Pablo Picasso; Taboo, nuevamente con Tom Hardy como el vengativo James Delaney y Westworld, la apuesta futurista de HBO que empezó llenando el espacio de Game of Thrones y terminó convirtiéndose en una de las mejores series estrenadas a fines de 2016.



Antonio Banderas será Pablo Picasso en la segunda temporada de "Genius". Foto: Archivo

El año también estará marcado por series que regresan años después de su última emisión, para conquistar nuevos públicos y demostrar que no han perdido su vigencia. Entre ellas se destacan Will & Grace, Roseanne y Murphy Brown, tres producciones que mantienen su elenco original y, luego de más de una década, estarán de regreso en la televisión.



RELACIONADAS Netflix paga millones por un genio de la televisión Netflix paga millones por un genio de la televisión Video Netflix paga millones por un genio de la televisión El Picasso de Antonio Banderas llega en abril El Picasso de Antonio Banderas llega en abril Video El Picasso de Antonio Banderas llega en abril Jessica Jones investigará sobre su pasado en la segunda temporada de la serie de Netflix Jessica Jones investigará sobre su pasado en la segunda temporada de la serie de Netflix Video Jessica Jones investigará sobre su pasado en la segunda temporada de la serie de Netflix

Dado que la industria televisiva no da señales de frenar su crecimiento, también habrá espacio para presentar nuevas propuestas.



Después del éxito de la miniserie Big Little Lies (cuya segunda temporada se estrenará en 2019), HBO volverá a contratar al director Jean-Marc Vallée para que dirija la serie Sharp Objects. Se trata de una miniserie basada en la novela de Gillian Flynn (la misma de Perdida) que estará protagonizada por Amy Adams.



Por su parte Cary Fukunaga, el director de la aclamada True Detective, es otro de los realizadores que presentará una nueva producción este año. Se verá por Netflix y tendrá como título Maniac. Entre los puntos fuertes (como si el director no fuese suficiente para esperar verla), están sus protagonistas: los premiados Emma Stone y Jonah Hill. Maniac es una nueva versión de una serie sueca de 2014 sobre un treinteañero que vive en un mundo de fantasía donde tiene todo lo que quiere.



La serie "American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace" ya se estrenó

Netflix, que cada vez invierte más en la contratación de creadores como Ryan Murphy y Shonda Rhimes, también tiene fichados a los hermanos Coen. En 2018 la plataforma estrenará The Ballad of Buster Scruggs, una miniserie estilo western que tendrá seis historias independientes con Bill Heck y James Franco como algunos de sus protagonistas.



Los fanáticos de los superhéroes también tendrán con qué entretenerse. A las adaptaciones y de Marvel y DC que ya se emiten en el cable y en servicios de streaming, se sumarán las series Marvel’s Runaways, Krypton, Cloak & Dagger y Titans, entre otras.



Será un año, al igual que el anterior, con mucho para ver y varios lugares de donde elegir. Como consejo, es importante tener en cuenta que si una propuesta no engancha en sus primeros capítulos, no hay nada malo en abandonarla y pasar a una mejor oferta.

Hasta ahora: las series que ya se destacaron

En los 47 días que va del año, ya hay varias series que lograron cautivar a sus audiencias. La británica The End of the F***ing World, que Netflix estrenó en enero, se consagró gracias a su irreverente romance entre dos adolescentes quienes emprenden un poco afortunado viaje por la carretera. Netflix también revivió a la serie española La casa de papel, estrenada originalmente en mayo de 2017 en España pero relanzada en la plataforma a fines de diciembre, cautivando al público mundial del servicio. Las series El asesinato de Gianni de Versace, Altered Carbon y Phillip K. Dick’s Electric Dreams también han llamado la atención.