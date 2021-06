"Stranger Things": quiénes son los nuevos actores que se suman a la temporada 4

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Stranger Things aún no anuncia la fecha de estreno de su esperada cuarta temporada. Sin embargo, a un mes de haber lanzado un nuevo adelanto, anunció otra novedad importante: el fichaje de nuevas caras que se sumarán a la popular aventura ochentosa y sobrenatural.

Los creadores de la serie, los hermanos Duffer, fueron los encargados de presentar a la incorporación más llamativa de esta última tanda. Se trata de la joven actriz Amybeth McNulty, quien ya destacó en el catálogo de Netflix como la figura central de la serie Anne with an E, basada en el clásico libro infantil Ana de las Tejas Verdes.

McNulty interpretará a Vicky, una chica nerd que habla rápido y que llamará la atención de los chicos de la pandilla protagonista de esta aventura: Mike, Dustin, Lucas y Will. Los Duffer aseguraron que es la imagen perfecta para el personaje que diseñaron, en un video en el que admitieron: "Perdón que nos hemos tardado tanto, pero les prometemos que todo el mundo aquí esta trabajando muy, muy duro, y que esta va a ser una temporada épica".

Ok, hablemos de Stranger Things. Los hermanos Duffer quieren presentarnos a alguien muy especial. 😌 #GeekedWeek pic.twitter.com/YI3SAkTGwx — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 9, 2021

Además de McNulty, la serie fichó a Myles Truitt, Regina Ting Chen y Grace Van Dien para los próximos capítulos.



Truitt, que tuvo una participación en la serie Atlanta, interpretará a Patrick, una estrella de básquetbol de Hawkins con una vida buena, hasta que eventos impactantes hacen que todo se salga de control.

Ting Chen, conocida por las series Queen of the South y Watchmen, será la señorita Kelly, una atenta consejera estudiantil. Y Van Dien (The Village, The Rookie) le dará vida a Chrissy, la chica más popular de la escuela, una porrista que esconde un oscuro secreto.

En 2020, ya se había anunciado una serie de incorporaciones para la temporada 4, que incluía a Robert Englund (el Freddy Krueger de Pesadilla en lo profundo de la noche) y a Jamie Campbell Bower, entre otros.

Stranger Things volverá a estar protagonizada por Millie Bobbie Brown como Eleven, y tendrá de vuelta a Winona Ryder y David Harbour en una trama que hará que la acción se reparta entre Estados Unidos y Rusia.



La pandemia del coronavirus atrasó el rodaje y se la espera para 2021, aunque todavía no hay precisiones respecto a un posible estreno en Netflix. La tercera temporada fue lanzada en julio de 2019.