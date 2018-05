¿Cuánto cuestan las series más caras de la historia de Netflix?

Que The Crown ocupe un lugar en este ranking no es novedad, después de todo hasta se llegó a comparar su costo de producción (130 millones de dólares por temporada) con el de mantener a la corona británica. Por suerte para Netflix, justo en este caso pudo conquistar audiencia suficiente como para que no sea considerada un fracaso y ya hay confirmadas tercera y cuarta temporada.

"The Get Down"

120 millones por temporada

Un caso no tan bueno es el de The get down, una serie que en su momento de estreno, en 2016, ocupaba el primer lugar de este ranking y en la que el gigante de streaming puso todas sus fichas invirtiendo 120 millones de dólares para una temporada. Pero fracasó. La primera temporada de la historia ambientada en el Bronx de los años 70 no colmó expectativas de público y fue cancelada.