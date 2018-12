Estas son las peores series del 2018

Termina el año y es tiempo de balance, donde recordar lo bueno parece ser la norma. Claro que también están quienes hacer un listado con lo peor que ha pasado en este 2018, y el sitio Metacritic, que divulga las calificaciones de críticos, ha divulgado su lista de las 10 peores series del año.

Como se podía esperar, el listado lo encabeza Insatiable, la serie original de Netflix que fue muy comentada (lo que no siempre es bueno) por su manera de contar la historia de Patricia "Patty" Bladell (Debby Ryan), una chica que era víctima de bullying en la secundaria por su sobrepeso, quien decide vengarse de sus enemigos cuando adelgaza. La serie recibió, desde su estreno, una calificación de 25 puntos sobre 100, con solo dos críticas positivas. La recepción de la serie fue tan negativa, que incluso se crearon pedidos en Change.org para que Netflix cancele la serie, acusando a la producción de "fat shaming", que es la burla de las personas con sobrepeso.

Pese a las críticas y los pedidos, la serie fue renovada para una segunda temporada.

Tráiler de la serie "Insatiable"

Otra serie que aparece en el listado es The Purge, la serie procedente de la franquicia de terror, se enmarca en el universo de La noche de la expiación, y 12 horas para sobrevivir (título de las secuelas) y había sido una de las producciones más esperadas de este año, recibió un promedio de 44 puntos sobre 100, por parte de los críticos de Estados Unidos.

También Here and Now aparece en la lista. La serie de HBO creada por Alan Ball (el de la serie Six Feet Under y guionista de Belleza americana) que protagonizaron los ganadores del Oscar Holly Hunter y Tim Robbins no tuvo la mejor recepción, y el canal decidió cancelar la producción antes del estreno del final de la primera temporada.

Aquí el listado completo de las 10 peores series del año, con la calificación, entre paréntesis, que recibió de la crítica.



1- Insatiable (calificación: 25)

2- The Hunt for the Trump Tapes With Tom Arnold (35)

3- Heathers (40)

4- Our Cartoon President (42)

5- Reverie (42)

6- The Cool Kids (42)

7- LA to Vegas (43)

8- The Purge (44)

9- Hard Sun (46)

10- Here and Now (46)