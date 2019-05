¿Cuáles son los estrenos de Netflix para mayo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Netflix arranca mayo con importantes novedades, gracias al estreno de varias series, temporadas, películas y documentales. Entre los destacados se encuentran: el documental A la conquista del Congreso; el estreno de la película Nuestro último verano; la llegada de la cuarta temporada de Lucifer; y el estreno de Así nos ven, una miniserie que relata el caso de cinco adolescentes de Harlem a quienes condenaron por una violación que no cometieron.



Acá van algunos de los puntos fuertes del mes.

1° de mayo Varias opciones para acompañar el feriado

DOCUMENTAL | En A la conquista del Congreso se retrata la trayectoria de cuatro mujeres inspiradoras —entre ellas, Alexandria Ocasio-Cortez— que en 2018 le hicieron frente a candidatos de peso en las elecciones de Congreso en Estados Unidos.

PELÍCULA | Con la actuación de Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Daniel Radcliffe, Michael Caine y Morgan Freeman, Los Ilusionistas 2 muestra cómo un experto en tecnología fuerza a cuatro magos a robar un poderoso chip que controla todas las computadoras del mundo. Mientras tanto, un agente del FBI que quiere vengar la muerte de su padre, los persigue porque cree que la culpa fue de uno de los magos.

PELÍCULA | Protagonizada por George Clooney y Julia Roberts, El maestro del dinero cuenta la historia de Lee Gates, un famoso presentador de televisión, considerado uno de los gurús de Wall Street. Pero cuando el joven Kyle Budwell pierde todo el dinero de su familia en una mala inversión por consejo de Gates, decide secuestrar al periodista.

SERIE | En la tercera temporada de Soy Luna habrá varias novedades que definirán el futuro de la telenovela: ¿Luna decidirá si se queda con Matteo o Simón? ¿Tendrá Simbar una nueva oportunidad? ¿Se terminará de revelar todo el pasado de Luna? ¿Qué futuro le espera al Jam & Roller?

DOCUMENTAL | John & Yoko: Above Us Only Sky narra la historia jamás contada del álbum Imagine (1971), y explora la colaboración creativa de John Lennon y Yoko Ono. Además se presentarán varias entrevistas a músicos que participaron del disco y material inédito de las sesiones de grabación.



PELÍCULA | No te metas con Zohan (2008), protagonizada por Adam Sandler, cuenta la historia de un ficticio héroe israelí y su comando armado contraterrorista, el cual, tras haber crecido harto de su servicio militar extenuante, finge su propia muerte tratando de alcanzar su sueño: convertirse en estilista de la ciudad de Nueva York.

PELÍCULA | En Soy Leyenda Robert Neville (Will Smith) es el último hombre vivo que hay sobre la Tierra, pero no está solo. Los demás seres humanos se han convertido en vampiros y todos ansían beber su sangre. Durante el día vive en estado de alerta, como un cazador, y busca a los muertos vivientes mientras duermen; pero durante la noche debe esconderse de ellos y esperar el amanecer.



3 de mayo Comedias, animación y un caso sin resolver

PELÍCULA | A pesar de todo es una comedia española protagonizada por Blanca Suárez, Macarena García, Amaia Salamanca y Belén Cuesta. Tras la muerte de su madre, las cuatro hermanas descubren un sorprendente secreto familiar que las embarcará en una aventura para averiguar qué esconde su árbol genealógico.

SERIE | Muertos para mí fue escrita por Liz Feldman (2 Broke Girls, The Great Indoors), y es una comedia oscura acerca de la poderosa amistad que florece entre una viuda y un espíritu libre con un secreto oscuro. En la serie, Christina Applegate interpretará a Jen, una mujer equilibrada y organizada con humor negro y problemas de ira. Su personaje ha intentado mantener todo en orden en los últimos meses desde que su esposo fue asesinado.



SERIE |Tuca & Bertie es una serie animada que muestra las historias de una tucán muy despreocupada y una insegura ave cantora son dos buenas amigas y que se ayudan mutuamente a sortear los vaivenes de la vida.

PELÍCULA | Llega el verano y, con él, el despertar de la adultez. Un grupo de amigos explora la posibilidad de entablar relaciones nuevas y terminar otras antes de empezar la universidad. Nuestro último verano está protagonizada por K.J. Apa, Maia Mitchell, Jacob Latimore, Halston Sage y Tyler Posey

SERIE | Historia de un Crimen: Colmenares aborda la historia de Luis Colmenares, un joven colombiano que murió bajo circunstancias misteriosas durante la noche de Halloween de 2010. De allí nace una investigación polémica que genera más preguntas que respuestas y, que hasta hoy, no ha sido resuelta.

8 de mayo Cuarta temporada de "Lucifer"

SERIE | Mientras intenta lidiar con las consecuencias de que Chloe haya visto su verdadero rostro, Lucifer debe enfrentar otro desafío: Eva, la pecadora original en persona, ha vuelto. ¿Busca vengarse porque él la llevó a la tentación que terminó expulsándola del Edén tantísimos años atrás? ¿O querrá algo más? Todas estas historias formarán parte de la cuarta temporada de Lucifer, una serie original de Netflix.

10 de mayo Adolescentes y cincuentonas

SERIE | The Society sigue a un grupo de adolescentes, quienes son misteriosamente transportados a una réplica de su adinerada ciudad de Nueva Inglaterra sin ningún rastro de sus padres. Su nueva libertad será divertida, pero también muy peligrosa. Mientras luchan por descubrir qué les ha ocurrido y cómo llegar a casa, deben establecer el orden y formar alianzas si quieren sobrevivir.



PELÍCULA | Para celebrar que Rebecca (Rachel Dratch) cumple 50 años, Abby (Amy Poehler) organiza una escapada a Napa con sus mejores amigas de toda la vida. La adicta al trabajo Catherine (Ana Gasteyer), la convaleciente Val (Paula Pell), la hogareña Jenny (Emily Spivey) y la agotada Naomi (Maya Rudolph) aprovechan la ocasión para relajarse y reconectar. Entre copa y copa, las bromas y los chismes se mezclan con sus incertidumbres reales, y acaban cuestionándose su amistad y sus futuros. Entre vino y vinagre es una comedia divertida y emotiva dirigida por Amy Poehler y coprotagonizada por Tina Fey, Jason Schwartzman y Cherry Jones.



12 de mayo Nueva entrega de "El patriota no deseado"

ESPECIAL | En la tercer temporada de El patriota no deseado, el comediante Hasan Minhaj analizará cada domingo las noticias mundiales sobre política, cultura y otros temas a través de un prisma singular, inclusivo y sutil.

17 de mayo Viajes en el tiempo, superviviencia y política

SERIE | En la segunda temporada de The Rain, el grupo puede ser todo lo que se proponga; sin embargo, en medio de la lucha por la supervivencia, sus integrantes descubren que el amor, los celos y muchos otros dilemas humanos no son cosas del pasado, sino que subsisten incluso en el mundo post-apocalíptico.

PELÍCULA | C.J. y Sebastian son adolescentes, mejores amigos y prodigios de la ciencia, por lo que pasan el mayor tiempo posible trabajando en su último invento: unas mochilas para viajar en el tiempo. Cuando Calvin, el hermano mayor de C.J., muere tras un encuentro con la policía, los amigos deciden usar su proyecto inacabado en un intento desesperado por salvarlo. Nos vemos ayer es una aventura de ciencia ficción llena de amor por la familia, barreras culturales y el deseo universal de cambiar los errores del pasado, del director Stefon Bristol y el productor Spike Lee.

SERIE | 1994 es una serie documental de Netflix que aborda el asesinato del candidato a la Presidencia mexicana por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio, como punto de partida para narrar los sucesos de ese año, así como el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el fin del mandato de Carlos Salinas de Gortari, y la crisis económica conocida como “El error de diciembre” con la cual inició el gobierno de Ernesto Zedillo.

24 de mayo Música y dilemas

PELÍCULA | En The Perfection una atormentada joven con un talento inigualable para la música (Allison Williams) decide acercarse a la alumna más destacada de la academia a la que ella misma asistió (Logan Browning). Pero ese encuentro tendrá consecuencias terribles. Este deslumbrante y aterrador film de suspenso fue el largometraje más comentado del festival Fantastic Fest del año pasado.



SERIE | En Dilema, Renée Zellweger explora el efecto dominó que se genera cuando inesperadamente aceptas un trato para realizar cosas que no estaban dentro de los planes establecidos.

31 de mayo Falsas acusaciones y venta de drogas

SERIE | Basada en una historia verdadera que conmocionó al país, Así nos ven relata el notorio caso de cinco adolescentes de Harlem, conocidos como los Cinco de Central Park, a quienes condenaron por una violación que no cometieron. Esta miniserie de cuatro partes tiene como inicio la primavera de 1989, cuando interrogaron por primera vez a Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana y Korey Wise acerca del incidente, y abarca 25 años de historia a partir de entonces, en la que destaca su exoneración en 2002 y el acuerdo al que llegaron con la ciudad de Nueva York en 2014.

SERIE | Si te dedicas a vender grandes cantidades de drogas por internet, hay algo que nunca debes hacer: hablar de ello con desconocidos... A menos que te llamen de Netflix, interesados en hacer una serie sobre tu vida. Así será How to Sell Drugs Online (Fast).