¿Cuáles son los estrenos de Netflix para febrero?

Netflix arranca febrero con importantes novedades, gracias al estreno de varias series, temporadas, películas y documentales. Entre los destacados se encuentran: Nightflyers, un thriller basado en la obra de George R.R. Martin; una nueva entrega de Star Wars; clásicos de la primera década del 2000, como Billy Elliott y Día de descanso; y ¿No es romántico?, la nueva serie de Rebel Wilson.

Acá van algunos puntos fuertes de este mes.



1° de febrero "Star Wars", thrillers psicológicos y brujas en el siglo XXI

SERIE | Se estrena la primera temporada de Muñeca rusa. Con Natasha Lyonne (Orange Is the New Black) en el papel de Nadia, la protagonista muere y revive en su 36º cumpleaños, una y otra vez. Presa de un bucle temporal surrealista, no le queda más que enfrentar su propia mortalidad.

Tráiler de "Muñeca rusa"

SERIE | Nightflyers es un thriller psicológico creado por George R. R. Martin y ambientado en el espacio profundo. Frente a la inminente destrucción de la Tierra, un grupo de exploradores viaja en la nave más avanzada de la galaxia, la Nightflyer, con la misión de interceptar un objeto volador no identificado que podría ser la clave de la supervivencia del planeta. Sin embargo, a medida que se acerca a su destino, la tripulación descubre que está bajo el acecho de fuerzas ocultas y de sus propias mentes.

Tráiler de "Nightflyers"

PELÍCULA | Velvet Buzzsaw es un thriller ambientado en el mundo del arte contemporáneo de Los Ángeles. Allí, cuando el arte y los negocios se ven las caras, los artistas más cotizados y los coleccionistas millonarios pagan caro.

Tráiler de "Velvet Buzzsaw"

PELÍCULA | Star Wars: el despertar de la fuerza muestra cómo 30 años después de haber derrotado al Imperio, una nueva amenaza se cierne sobre la República. El terrible y enigmático guerrero Kylo Ren ha reunido un ejército de leales al Imperio, que se hace llamar la "Primera Orden" y ataca a la Alianza. La única esperanza para la galaxia es que una recogedora de chatarra, un stromtrooper fugado y un androide llamado BB-8 logren encontrar a tiempo al legendario jedi Luke Skywalke

Tráiler de "Star Wars: El Despertar de la Fuerza"

SERIE | Siempre bruja muestra cómo Carmen, una joven bruja, viaja al futuro para escapar de la hoguera. ¿Aprenderá a vivir en este nuevo mundo de vida universitaria, redes sociales y apps de citas?

Tráiler de "Siempre bruja"

PELÍCULA | Dirigida por Kevin Reynolds, La resurrección de Cristo narra la historia de Clavius, un centurión romano que es instruido para salvaguardar y mantener el cuerpo de Cristo en el sepulcro tras su crucifixión. Sin embargo, cuando el cuerpo del Mesías desaparece, Clavius y sus hombres se embarcan en una misión para recuperar el cadáver y así dar falsas esperanzas a los rumores que hablan de la resurrección, y evitar una sedición en Jerusalén.

Tráiler de "La resurrección de Cristo"

PELÍCULA | La quinta ola está basada en el best-seller de Rick Yancey y está protagonizada por Chloë Grace Moretz. La historia gira en torno a cuatro olas dejan a la Tierra en ruinas, y a una adolescente desesperada por encontrar a su hermano que se alía con un extraño para prepararse para el quinto ataque.

Tráiler de "La quinta ola"

8 de febrero Comedias familiares, la interna de la NBA y varias confesiones

SERIE | En la tercera temporada de One Day At A Time habrá muchas más historias: el ex de Penélope la desconcierta, Elena y Syd se acercan, Alex recibe un gran castigo, Lydia alista algunas cosas que hacer antes de morir y Schneider se enamora.

Tráiler de "One Day At A Time"

SERIE | En Vivir sin permiso se retrata la historia de un influyente líder de un cartel de drogas español, que debe buscar a su sucesor sin alertar a nadie de que tiene una enfermedad degenerativa.



Tráiler de "Vivir sin permiso"

PELÍCULA | En El árbol de la sangre una joven pareja que escribe la historia de sus antepasados, descubre un secreto que podría poner en peligro su relación. Alguien debe hacer una dolorosa confesión.

Tráiler de "El árbol de la sangre"

PELÍCULA | En medio de una huelga de la NBA, High Flying Bird muestra cómo el agente deportivo Ray Burke (André Holland) queda envuelto en un enfrentamiento entre la liga y los jugadores. Con su carrera en juego, Ray decide ir al todo por el todo e idear un plan audaz en 72 horas, en las que podría aventajar a los más poderosos y cambiar las reglas para siempre.

Tráiler de "High Flying Bird"

10 de febrero Una mirada profunda a las noticias semanales



ESPECIAL | En una nueva edición de El patriota no deseado con Hasan Minhaj, se mantiene el formato de programa semanal de actualidad, donde el comediante analizará el panorama cultural y político moderno con profundidad y sinceridad.

Traíler de "Patriota no deseado con Hasan Minhaj"

14 de febrero Un thriller sexy, el especial de stand up de Ken Jong y una nueva temporada de "Velvet Colección"

SERIE | Dirty John, protagonizada por Eric Bana y Connie Britton, es una serie de ocho partes sobre crímenes reales basada en un podcast de Los Angeles Times. Es un thriller sexy, provocador y angustioso en torno a una peligrosa relación surgida en un sitio web de citas, que ocupó titulares en prensa y estremeció al mundo.

Tráiler de "Dirty John"

SERIE | En la segunda temporada de Velvet Colección, Velvet recibe una comisión real, Raúl enfrenta un duro desafío, Pedro llega a conocer a Diana y Cristina regresa para recuperar lo que es suyo.

ESPECIAL | En Ken Jeong: Me completas, Ho, el actor Ken Jeong comparte historias divertidísimas de su carrera en Hollywood y revela cómo ¿Qué pasó ayer? le salvó la vida.

15 de febrero Dos clásicos de la década del 2000, estafas en cruceros y una familia de superhéores

SERIE | De las mentes brillantes de Gerard Way y Gabriel Bá, The Umbrella Academy es la historia de una familia superdisfuncional de superhéroes, que tiene solo ocho días para ponerse de acuerdo y salvar el mundo

Tráiler de "The Umbrella Academy"

PELÍCULA | En Billy Elliott, un chico quiere cultivar su talento y cambia sus clases de boxeo por lecciones de ballet, aunque su padre no lo vea con buenos ojos.

Tráiler de "Billy Elliott"

PELÍCULA | Yucatán se centra en un crucero de lujo, dos estafadores profesionales y un desastre amoroso. Lucas y Clayderman se dedican a engañar a los turistas de los ostentosos cruceros internacionales. Durante muchos años trabajaron juntos codo con codo, estafando a la gente en sus vacaciones paradisíacas y quedándose con su dinero. Sin embargo, la rivalidad por el amor de Verónica hará que desate la locura entre ambos y decidan separarse.

Tráiler de "Yucatán"

PELÍCULA |El descanso. Después de una seguidilla de problemas amorosos, Amanda Woods (Cameron Diaz) e Iris Simpkins (Kate Winslet) buscan desesperadas un cambio en sus vidas. Para concretarlo, ambas deciden emprender un viaje, en direcciones opuestas (Amanda va a Londres, Iris a Los Angeles). Una vez en destino, descubren que están en un lugar extraño, con su voz interior como única compañía.

Tráiler de "El descanso"

22 de febrero Hambre de poder, amistad y justicia

SERIE | En la segunda temporada de Suburra, habrá nuevas alianzas entre los criminales de siempre. El hambre de poder será cada vez mayor. ¿Quién conquistará Roma?

Tráiler de "Suburra"

SERIE | En Paddleton, un hombre de mediana edad le pide a su amigo y vecino que le ayude a acabar con su vida antes de que lo haga su cáncer terminal.

Tráiler de "Paddleton"

PELÍCULA | En El fotógrafo de Mauthausen se muestra cómo con la ayuda de un grupo de prisioneros españoles que lideran la organización clandestina del campo de concentración de Mauthausen, Francesc Boix, un preso que trabaja en el laboratorio fotográfico del campo, arriesga su vida al planear la evasión de unos negativos que demostrarán al mundo las atrocidades cometidas por los nazis, en el infierno del campo de concentración austriaco. Las fotografías que Boix y sus compañeros lograron salvar, fueron determinantes para condenar a altos cargos nazis en los juicios de Núremberg.

Tráiler de "El fotógrafo de Mauthausen"

25 de febrero Nueva temporada de Van Helsing

SERIE | En la tercera temporada de Van Helsing, uno de los cuatro Ancianos ha sido liberado. Según la leyenda, tienen el poder de resucitar al Oscuro. Ahora, Vanessa y los demás deben enfrentarse a las fuerzas del mal.

Tráiler de la nueva temporada de "Van Helsing"

28 de febrero La nueva serie de Rebel Wilson

SERIE | En ¿No es romántico?, la nueva serie protagonizada por Rebel Wilson, una arquitecta escéptica despierta de repente en una comedia romántica espeluznantemente perfecta.

Tráiler de "¿No es romántico?"