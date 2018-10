"Los Simpson" eliminan al personaje de Apu para evitar más controversias

A raíz del estreno del documental The Problem With Apu ("El problema con Apu", 2017), dirigido y protagonizado por el comediante Hari Kondabolu, se desató la polémica en torno al personaje de Los Simpson Apu Nahasapeemapetilo, y a los supuestos estereotipos negativos que transmiten su imagen y su voz.



Cabe recordar que el personaje se muestra con un acento muy marcado que parodia a los indios o descendientes de indios que viven en Estados Unidos, trabaja en una supermercado y tiene octillizos. En el documental de Kondabolu, el comediante entrevista a varios actores con descendencia india (entre ellos, Aziz Ansari, Kal Penn y Maulik Pancholy), quienes relatan cómo a algunos se les pedía que adapten su estilo al del personaje de Los Simpson (interpretada por Hank Azaria).

En una entrevista con USA Today, publicada en abril de este año, se le consultó al creador de la serie, Matt Groening, si tenía alguna opinión sobre las críticas en torno al personaje de descendencia india. "En realidad no —respondió Groening—. Estoy orgulloso de lo que hacemos en el programa. Pienso que estamos en un momento de nuestra cultura en el que a la gente le encanta hacerse la ofendida".

Meses más tarde, durante la temporada 29 de la serie, se estrenó el episodio titulado "No Goof Read Goes Unpunished" (“Ninguna Buena Lectura se va Sin Castigo”), cuya trama gira en torno a los cambios de percepción de los valores morales en la actualidad. En ese episodio, Marge Simpson le lee a Lisa uno de sus cuentos favoritos de su niñez, "The Princess in the Garden" ("La princesa en el jardín"). Al darse cuenta que la historia estaba basada en la xenofobia, el racismo y otras actitudes similares, Marge decide reescribir la historia. Sin embargo, al hacerle modificaciones para que el libro sea aceptado por los cánones sociales actuales, la historia pierde gracia.

Sobre el final del episodio, Lisa mira hacia la cámara y dice: “Algo que empezó hace décadas y era aplaudido y considerado inofensivo, ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué se puede hacer?”. Mientras la cámara, rompiendo la cuarta pared, muestra una foto de Apu con la leyenda “No tengas una vaca”. Esa justificación fue repudiada en Twitter.

En julio, el productor y guionista Adi Shankar lanzó un concurso de guiones para poder "solucionar el problema con Apu". Aunque no trabaja en la serie, se había comprometido a enviar los guiones ganadores a los productores de la serie. Sin embargo, durante una entrevista con IndieWire, confirmó con la gente del staff del programa que los ganadores no van a ser tenidos en cuenta porque el personaje de Apu será eliminado.

“Si tenés un show sobre comentarios culturales y te da demasiado miedo para opinar sobre la cultura, especialmente cuando se trata de un componente de la cultura en la que participaste, entonces tenés un dedicado a la cobardía”, comentó el productor. “Luego de haber leído todos estos maravillosos guiones, siento que eludir este problema no lo resuelve cuando todo el propósito del arte, creo yo, es reunirnos”, dice.

A pesar de que el programa no se va emitir de forma oficial, Shankar publicó en su página de Facebook un corto que muestra cómo hubiese sido el capítulo con el guion ganador.

Desde IndieWire se trató de contactar a personal de Fox para confirmar la noticia, pero la compañía se limitó a responder de la siguiente forma: “Apu apareció en el episodio del 14/10/18 My Way or Highway to Heaven”. Sin embargo, en ese capítulo el personaje aparece en una sola toma, y es una en la que aparecen varios personajes de la serie en el paraíso, como si ya estuvieran muertos.