Las series que llegan a Netflix en setiembre

Empieza un nuevo mes y empieza una nueva temporada para las series. Algunas que se presentan desde cero para cautivar a su público, otras que vienen a continuar lo que ya venían cosechando. Estas son los estrenos en series que anunció Netflix para setiembre.

7 de setiembre / temporada 3 "Las chicas del cable"

Tráiler de la tercera temporada de Las chicas del cable

El final de la segunda temporada de Las chicas del cable dejó a los fanáticos anonadados. Por suerte, ya este mes se podrá ver la tercera entrega para saber cómo continúa la vida de Alba (Blanca Suárez), Marga (Nadia de Santiago), Carlota (Ana Fernández García), Ángeles (Maggie Civantos) y Sara (Ana María Polvorosa. El estreno será el 7 de setiembre.

7 de setiembre / Temporada 2 "Iron Fist"

Iron Fist

Netflix ha sacado jugo de los cómics de Marvel y ha funcionado. El ejemplo de este mes es Iron Fist, la serie que estrena su segunda temporada este 7 de setiembre. Finn Jones en la piel de Puño de hierro, tratará de reivindicar la esencia de Danny Rand, que según los seguidores del personaje, apenas se sentía en la serie.

7 de setiembre / temporada 2 "Atypical"

Tráiler de la temporada 2 de Atypical

Así como sorprende negativamente con series como Insatiable, Netflix también sabe conquistar y lanzar series sensibles y agradables como Atypical, que ahora tendrá segunda parte. La serie sigue la historia de Sam, un chico diagnosticado con trastorno del espectro autista.

14 de setiembre / Temporada 5 "BoJack horseman"

Bojack Horseman

La animación para adultos ha funcionado muy bien en Netflix, sobre todo cuando se trata de BoJack Horseman. Y así, el 14 de setiembre regresa el caballo actor más cínico del streaming.

14 de setiembre / Temporada 2 "Ingobernable"

Tráiler de la temporada 2 de Ingobernable

Esta serie mexicana con Kate del Castillo a la cabeza también tendrá segunda entrega y estará disponible desde el 14 de setiembre. Aquí, Del Castillo se pone en la piel de una primera dama que lucha por el bien de su país. Según lo que adelanta el tráiler y declaraciones del equipo, será "más fuerte y oscura" que la primera entrega.

14 de setiembre / temporada 2 "American vandal"

American Vandal

Otro año, otra broma. Así, Sam y Peter están de vuelta con sus investigaciones para develar quién es el nuevo bromista pesado que está acabando con la paz de su escuela secundaria.

21 de setiembre / estreno "Maniac"

Tráiler de Maniac

"Maniac" está protagonizada por Annie Landsberg (la ganadora del Oscar, Emma Stone) y Owen Milgrim (Jonah Hill), dos extraños reunidos en un ensayo farmacéutico. Ellos, junto a otros 10 desconocidos, son invitados a las instalaciones de Neberdine Pharmaceutical y Biotech, para un ensayo de tres días en el que buscan resolver sus problemas mentales.

28 de setiembre / estreno "The good place"

The Good Place

Si el humor en Netflix no era suficiente, habrá de alegrarles la noticia de que para cuando termine setiembre estará disponible el primer capítulo de la tercera temporada de The Good Place, esa serie donde el infierno se redefine y el paraíso parece inalcanzable.

Otras de las series esperadas en Netflix que estarán disponibles este mes son la temporada dos de El marginal, el 28 de setiembre, la cuatro de Gotham, que se puede ver desde el sábado pasado, y ese día también quedó disponible la cuarta de How to get away with murder.