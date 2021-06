Series 2021: una guía de los mejores estrenos de junio, de superhéroes a biografías

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La segunda temporada de Luis Miguel. La serie ya dijo adiós. Se terminó además una de las series del año según la unanimidad crítica, la elogiada Mare of Easttown; se estrenó la temporada final de El método Kominsky, y es probable que ya se hayan maratoneado The Underground Railroad. Ahora, huérfanos y huérfanas de serie, estarán preguntando, en su red social o grupo de WhatsApp de confianza, qué pueden ver para no perderse en el mar de opciones.

Ayer empezó junio (¡junio!) y como con cada cambio de mes vienen anuncios en las plataformas de streaming, acá va un repaso a algunos de los estrenos más relevantes a considerar. Con la aventura Loki a la cabeza, el listado incluye dramas, thrillers y el regreso de una tira juvenil; cada uno sabe qué precisa para pasar el rato.

Uno de los platos fuertes de junio lo tiene Disney+, que la semana próxima lanzará Loki. La tercera serie de Marvel Studios del año luego de WandaVision y Falcon y el Soldado de Invierno tendrá a Tom Hiddleston en la piel del hermano de Thor que es uno de los personajes más irresistibles del Universo Cinematográfico de Marvel.



Situada tras los hechos de Avengers: Endgame, Loki encuentra al villano del título en la TVA (Time Variance Authority o Autoridad de Variante Temporal), una agencia que se encarga de mantener el orden espacio-temporal. Loki rompió ese orden cuando en Endgame se robó el Teseracto y se dio a la fuga, así que deberá ayudar a arreglar el caos que causó.



Es coprotagonizada por Owen Wilson y desde el miércoles 9 lanzará un episodio por semana. Tendrá seis capítulos de 50 minutos cada uno.

A nivel global, sin tanta espectacularidad como se puede esperar de Loki, hay dos ficciones con pretensión de hacerse un lugar en los resúmenes de lo mejor de 2021, y una no se verá oficialmente en Uruguay, al menos por ahora. Es Lisey’s Story, adaptación que el propio Stephen King hizo de su novela homónima y que llegará este viernes a Apple TV+, que no está disponible en el país. Es con Julianne Moore y Clive Owen, dos actores

de primera línea.



La otra también tiene un elenco de renombre y es Solos, que se estrenará el 25 de junio en Amazon Prime Video. Es una serie antológica en la que, a través de siete capítulos, Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Uzo Aduba, Constance Wu, Dan Stevens, Nicole Beharie y Anthony Mackie presentan siete historias atravesadas por una fuerte conexión. El pasado, presente y futuro se unen mediante tópicos como la soledad y la memoria, una invitación a la reflexión que, todo indica, puede verse afectada por el filtro pandémico de cada espectador, y su experiencia con el aislamiento.

Lejos de toda esa aparente complejidad, Netflix tendrá una buena dosis de drama pero en empaque de entretenimiento, enredos y sensualidad con la cuarta temporada de Élite. La atrapante serie española sobre los incontrolables alumnos del colegio top Las Encinas regresará el 18 de junio con un plantel renovado listo para causar más estragos. Esta vez, el choque entre la vieja y la nueva generación con un poderoso director en el medio, será causante de algunos conflictos oscuros; acá, se sabe, el creador Carlos Montero se encarga de que el tono ligero se cargue de crímenes e intrigas.



A modo de previa, desde el 14 la plataforma estrenará Élite: historias breves, donde se visitarán, en muchos casos por última vez, a algunos personajes de las primeras temporadas. El 14 aparecerán Rebeka, Guzmán y Cayetana; el 15, Nadia y Guzmán; el 16, Ander, Omar y Alexis; y el 17, Carla y Samuel.

Antes de Élite, en Netflix habrá otro estreno fuerte y será el de Lupin. La primera temporada de la serie más vista en la plataforma solo después de Bridgerton lanzará el viernes 11 los cinco episodios que la completan. La ficción francesa tiene a Omar Sy como Assane Diop, que inspirado en el personaje literario Arsene Lupin se convirtió en un ladrón de guante blanco para vengar un asunto familiar. Cuando creía haberlo superado, su plan perfecto se le puso en contra y ahora tiene que salvar a su propio hijo de las manos del enemigo.

También hay literatura en un próximo estreno de Amazon Prime Video. Este viernes llegará la miniserie Isabel, que promete contar la historia íntima de la escritora chilena Isabel Allende. Con claro foco feminista, la ficción biográfica abordará sus tiempos como periodista, sus relaciones, el lanzamiento de su éxito La casa de los espíritus, la muerte de su hija Paula y otros hitos de sus primeros 50 años.



La actriz Daniela Ramírez se encarga de interpretar a Allende, quien dijo sentirse “completamente identificada” con la ficción. “Las cosas que aparecen, yo las viví”, afirmó.

HBO no queda afuera de esta lista, más allá de que su gran novedad para junio sea la llegada de HBO Max a América Latina. Su nueva plataforma de streaming estará disponible desde el 29 de junio, y con ella llegarán una buena cantidad de títulos. En la señal de cable, eso sí, el 20 de junio se estrenará la serie mexicana La muchacha que limpia, thriller policial sobre mujer que trabaja duro para poder operar a su hijo en el exterior, y que como empleada doméstica de familia de clase alta, se verá envuelta en un ambiente demasiado turbio.



Y para una nueva generación de niños, o para los nostálgicos que quieren revisitar a estos personajes, Paramount+ lanzará el 17 de junio un revival de iCarly, la sitcom de Nickelodeon sobre chica (Miranda Cosgrove) que inventa un webshow junto a sus mejores amigos.



En el mejor de los casos, esta cartelera evitará pérdidas de tiempo y algún que otro enojo con los algoritmos. De lo contrario, quedan un montón de series de perfil bajo por descubrir, y siempre se puede volver al confort de los lugares conocidos. Modern Family nunca falla.