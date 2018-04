Estas series europeas son las que Netflix tiene entre manos a futuro

Netflix presentó, en un evento en Roma, una serie de novedades entre las que la que más destaca, es que habrá una tercera parte de La casa de papel, aún cuando su creador Alex Pina había asegurado que este atraco había terminado y no seguiría a futuro.

RELACIONADAS Es oficial, habrá tercera temporada de "La casa de papel" By Rosalia Souza Es oficial, habrá tercera temporada de "La casa de papel" Es oficial, habrá tercera temporada de "La casa de papel"

Este anuncio llegó casi de la mano con otra revelación trascendental por parte de la compañía de streaming, vinculada a la ficción española: y es que La casa de papel ya es la serie de habla no inglesa más vista del servicio de streaming, lo que habla de su impacto internacional.

Pero además, el director de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, aprovechó para adelantar algunos de los títulos que llegarán al servicio este año, todos europeos y de perfiles bien diferentes.

¿Quiere ir pensando qué le depara el año? Acá, un repaso rápido.

Detalle Los estrenos que prepara Netflix

Turn Up Charlie: se trata de una comedia inglesa que será producida y protagonizada por Idris Elba, quien ha sonado como posible candidato a vestir el traje de James Bond y que, entre una variada filmografía (es parte del universo de Marvel en torno a los Vengadores, por ejemplo), protagonizó la serie televisiva Luther, que aquí se ha podido ver por TNU.

The English Game: es un drama compuesto por seis partes, que contará la historia del fútbol, el deporte más popular del mundo al menos por esta región. Escribe y produce Julian Fellows, que destaca por ser el creador del drama Downtown Abbey, también disponible en la plataforma.

Mortel: creada por Frederic García, esta serie francesa de ficción se basará en un grupo de adolescentes que está unido por "una fuerza natural". ¿Alguno está pensando en Stranger Things o Dark? Pues cualquier similitud será, seguramente, pura coincidencia. ¿O no?

The Wave: hablando de Dark, desde Alemania llegará The Wave, basada en una novela de Todd Stasser que ya fue llevada la cine (La ola, de Dennis Gassel, estrenada en cines uruguayos en 2009) y que cuenta la historia de un profesor que, con sus alumnos, hace un experimento político que tiene que ver con las consecuencias de la dictadura. No sale bien.

Luna negra: esta ficción histórica italiana, hecha por Francesca Manieri, seguirá la historia de las mujeres sospechosas de brujería en el siglo XVII.

Sin título: además, aunque no anunció el título, Netflix reveló que está trabajando en su primera serie original holandesa, sobre un grupo de adolescentes que lo tiene todo, incluso un portal abierto por accidente donde están los demonios de la Edad de Oro de Holanda. Eso mismo.

Más Otros proyectos

Además, Netflix adelantó algunas otras novedades que vienen en camino, como dos series adolescentes, la italiana Baby y la española Elite, lo que da cuenta de cómo los protagonistas de esta franja etaria son bien recibidos por la mayoría de la audiencia; y dos series documentales, una sobre el asesinato de Grégory Villemin en 1984, y otra sobre el escritor de novelas de crimen Michael Peterson, que fue acusado de matar a su esposa.

También se vendrá la primera película italiana de la compañía, Rimetti a Noi i Nostri Debiti; la segunda parte de Dark y la tercera de Stranger Things, y hasta la primera serie de Netflix en Turquía.